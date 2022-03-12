Galaxy S25 Ultra, akıllı telefon dünyasında büyük heyecan yarattı. Samsung'un en yeni modeli olacak olan bu cihaz, özellikleriyle dikkat çekiyor...
POCO cephesinin merakla beklenen yeni amiral gemisi katili telefonları olan POCO X7 serisi bugün resmen tanıtıldı. POCO X7 ve X7...
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek döneminde, tartışmalı şekilde inşa edilen ve yıllar boyunca kamu kaynaklarının eleştiri konusu olduğu...
POCO cephesinin merakla beklenen yeni amiral gemisi katili telefonları olan POCO X7 serisi bugün resmen tanıtıldı. POCO X7 ve X7...
Bu videoda POCO markasının 2025 senesinde çıkarttığı X Serisinin yeni üyesi X7 modelinin kutu açılışını gerçekleştiriyor ve telefonun detaylarına yakından...
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, dün sabah tekrar...Devamını okuDetails