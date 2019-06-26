Hangi teknolojik cihazı kullanıyor olursanız olun HWP stüdyosuna gelerek kendi deneyim videonuzu çekebilirsiniz.
www.youtube.com/HWPtr adresinden ulaşılan YouTube kanalımıza siz de konuk olabilir ve kullandığınız teknolojik cihazla ilgili deneyimlerinizi tüm dünya ile paylaşabilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki formu doldurmak.
Unutmayın: Bu formda belirttiğiniz e-posta adresi üzerinden sizinle kontak kuracağız. O nedenle e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan lütfen emin olun.
Bu arada kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm “Sizin Görüşünüz” videolarına buradan ulaşabilirsiniz.