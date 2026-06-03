Oyun ve yüksek performanslı bilgisayar ürünlerinde dünya lideri MSI, COMPUTEX 2026’da dört büyük En İyi Seçim Ödülünün sahibi oldu. Bunların başında, amiral gemisi GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z ekran kartı ile aldığı Gold Award ödülü geliyor. Ana bileşenler, akıllı çevre birimleri ve 40. Yıldönümü için üretilen amiral gemisi laptopu ile MSI, yapay zeka destekli yeni bilgisayar çağında teknolojideki liderliğini ve yenilikçiliğe olan bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor.

MSI’ın pazarlamadan sorumlu GMY Sam Chern,“Yapay zeka dijital çevreyi temelden değiştirerek yeniden oluşturuyor” diyor: “Ana misyonumuz, uç noktada mühendislik yeteneklerimizi kullanarak yüksek işlem gücünü sezgisel ve verimli bir kullanıcı deneyimine dönüştürmek. Bu ödüller de kararlılık ve uç noktada performansa olan tutkulu arayışımızın birer kanıtı”

Uzun zamandır beklenen MSI’ın efsanevi LIGHTNING serisinin dönüşünü temsil eden LIGHTNING Z ekran kartı, oyuncular, tasarımcılar ve dünya çapında hızaşırtma toplulukları için 8K video render ve karmaşık 3D modelleme için üretildi:

Ekstrem Güç İletimi: 40 fazlı güç mimarisi ve çift 16pin güç konnektörü ile performansta geleneksel sınırlarını zorluyor.

Gelecek Nesil Termal Mühendislik: Gelişmiş sıvı soğutma ile yönetilen termal mimarisi tamamen bakır coldplate, yeni nesil yüksek basınçlı pompa ve MSI’ın özel Lightning Fan tasarımı ile geliyor.

Etkileşimli Ekran: 8 inç entegre ekranı ile performans telemetri verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir, görsel tasarımı özelleştirebilirsiniz.

Dikkat Çekici bir Ödül: Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

MSI’ın üst sınıf amiral gemisi laptopu Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, bu seçimde büyük rol oynadı ve Oyun ve Kapsayıcı Teknolojiler kategorisinde ödül sahibi oldu. MSI’ın 40. yıl dönümü anısına sınırlı sayıda üretilen bu yeni ürün, MSI’ın tasarım başarısının zirvesini temsil ediyor. Detaylı teknik özellikler, kullanılan yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar ile ilgili bilgiler fuar sırasında açıklanacak.

MPG Ai TS Serisi PSU: AI İş İstasyonları için güçlü bir altyapı

Modern üst sınıf ekran kartlarının AI Edge ve büyük veri işleme gibi görevlerde güvenlik gereksinimleri için özel olarak tasarlandı:

GPU Safeguard+ Teknolojisi: MSI’ın özel proaktif koruma teknolojisi, 12V-2×6 konnektörleri üzerindeki her pin için akım değerlerini kesin olarak ölçer ve önemli bileşenleri ve veri kayıplarını önlemeye yardımcı olur.

Endüstriyel Sınıf Bileşenler: Yüksek performanslı SiC MOSFET’ler ve optimize edilmiş akustik profili sayesinde yüksek yük altında sessiz çalışır.

Geleceğe Bakan Mimari: Çift yerleşik 12V-2×6 konnektörü ile gelecekte yapacağınız donanım yükseltmelerini de destekleyebilecek sağlam ve güvenilir bir güç iletimi sağlar.

STRIKE ALLOY TMR ve STRIKE NEXUS: Oyun, Yayın, Tasarım ve Ötesi için

Bu çözüm, çevre birimlerini giriş, görüntü, depolama ve veri yönetimini bir arada toplayan ortak ve akıllı bir merkez olarak yeniden tanımlıyor. Böylece rekabetçi oyunlar, canlı yayın, mobil iş ortamı ve veri güvenliği gibi çok çeşiti ihtiyaçları tek bir noktadan karşılayabiliyor:

STRIKE ALLOY TMR: Gelecek nesil TMR algılama teknolojisi, 8,000Hz’e kadar seçme hızı, ultra kesin aktivasyon kontrolleri sunar. Çift hot-swap tasarımı ile hem mıknatıslı, hem de mekanik anahtarları destekler.