Apple’ın pazara sunduğu ve kısa sürede büyük gürültü koparan yeni MacBook Neo modeli için ilk resmi satış rakamları nihayet paylaşıldı. Teknoloji dünyasında taşların yerinden oynamasına sebep olan bu yeni seri, “Acaba bu form faktörü tutar mı?” şüphelerini tamamen ortadan kaldırarak Apple cephesinin yüzünü fazlasıyla güldürdü.

BEKLENTİLERİ ALTÜST EDEN BAŞARI RAKAMLARI

Sızan pazar analizleri ve resmi çeyrek raporlarına göre MacBook Neo, piyasaya çıktığı ilk üç aylık dönemde 5.2 milyon adet satarak Apple tarihinin en hızlı ivme yakalayan bilgisayarlarından biri oldu. Şirketin Mac kategorisindeki toplam gelirlerini yüzde 18 oranında artıran bu model, özellikle sunduğu fiyat-performans dengesiyle rakiplerine pazarda neredeyse nefes aldırmıyor.

KULLANICILAR EN ÇOK NEYİ SEVDİ?

Verilen detaylar, kullanıcıların MacBook Neo tercih etmesindeki en büyük etkenin yeni nesil ultra ince kasa tasarımı ve bu model için özel olarak optimize edilen M serisi işlemci performansı olduğunu gösteriyor. Hem günlük yoğun işleri tereyağından kıl çeker gibi halletmesi hem de kağıt üstündeki verileri gerçeğe dönüştüren 20 saati bulan batarya ömrü, özellikle öğrenciler ve sürekli hareket halinde olan profesyoneller için bu cihazı bir numaralı tercih haline getirdi.

STOK SORUNLARI KAPIDA OLABİLİR

Apple, bu beklenmedik devasa talebi karşılamak adına tedarik zincirindeki üretim kapasitesini yüzde 30 oranında artırma kararı aldı. Ancak küresel pazardaki yoğun ilginin önümüzdeki aylarda, özellikle bazı popüler renk ve yüksek depolama seçeneklerinde ciddi stok sıkıntılarına yol açabileceği belirtiliyor.