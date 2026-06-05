Aksiyon kamerası pazarının kurucusu ve yıllardır sektörün lokomotifi olan GoPro, rakipleriyle olan mücadelede havlu atmak üzere. Şirketin bağımsız denetçileri, firmanın önündeki 12 ay içinde varlığını sürdüremeyebileceğine dair ciddi endişeler belirterek resmi bir “going concern” (işletmenin sürekliliği) uyarısı yayınladı.

MALİ TABLOLAR ALARM VERİYOR: KASADA PARA KALMADI

GoPro’nun mali durumu aslında son birkaç yıldır içten içe eriyordu. Şirket 2024 yılında 432.3 milyon dolar, 2025 yılında ise 93.5 milyon dolar net zarar açıkladı. Bu devasa kayıpların ardından firmanın kasasındaki nakit birikimi adeta eriyerek 49.7 milyon dolara kadar geriledi. Toplam borcu 88.6 milyon doları bulan GoPro, kredi anlaşmalarındaki ağır yükümlülükleri yerine getirememe ve temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya.

YAPAY ZEKA KRİZİ VE FIRLAYAN BELLEK MALİYETLERİ

Şirketi bu noktaya getiren tek şey satışların düşmesi değil. Küresel çapta yaşanan yapay zeka veri merkezi çılgınlığı yüzünden flash bellek maliyetleri yüzde 80 ile yüzde 115 arasında akılalmaz bir artış gösterdi. Üstelik tedarikçiler üretim paylarını kısınca GoPro donanım üretemez hale geldi. Bu durum şirketin 2026 ilk çeyrek brüt kar marjının yüzde 4.5 gibi dibin dibi bir seviyeye çakılmasına neden oldu. Nisan ve mayıs aylarındaki satışların da beklentilerin çok altında kalması durumu daha da zorlaştırdı.

CEO MAAŞI 1 DOLARA DÜŞTÜ, YÜZDE 23 İŞTEN ÇIKARMA GELDİ

Yönetim bu felaketi engellemek için radikal adımlar atmaya çalışıyor. Küresel iş gücünün yüzde 23’ünü işten çıkarma kararı alan şirket, operasyon maliyetlerini kısmaya odaklandı. Bir dönem Silikon Vadisi’nin en çok kazanan liderlerinden olan CEO Nick Woodman, şu an şirkette sembolik olarak yıllık 1 dolar maaşla görev yapıyor. Eğer işler yoluna girmezse GoPro, Woodman’ın kapatmak zorunda kaldığı üçüncü şirket olarak tarihe geçecek.

ŞİRKET RESMEN SATILIYOR OLABİLİR

GoPro yönetimi şu aşamada iflas koruma kanunlarına başvurmadan önce şirketin tamamen satılması veya birleşmesi dahil tüm stratejik alternatifleri değerlendirmek için danışman firmalarla anlaştı. Hatta savunma ve havacılık sektöründeki bazı firmalardan teklifler geldiği ve CEO’nun da bu satışı tamamen desteklediği belirtiliyor. Yeni çıkan Mission 1 kamera serisi de firmayı bu bataktan kurtaramazsa, yakında raflarda GoPro markasını göremeyebiliriz.