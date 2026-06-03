Yüksek performanslı bilgisayar ve oyun inovasyonunda dünya lideri MSI, bugün akıllı gaming Desktop PC’lerde yeni bir evrimi başlatan MEG Vision X2 AI+ modelini tanıttı. Dünyada ilk kez AI Holostage ve dahili LuckyClaw yerel AI asistan ile gelen MEG Vision X2 AI+ insan-makine etkileşiminde yepyeni bir çığır açarak oyun PC’lerini pasif cihazlar olmaktan çıkarıp yaşayan, etkileşimli birer yapıya dönüştürüyor.

LuckyClaw : Kişisel, İnteraktif AI Asistanınız MEG Vision X2 AI+ , MSI’ın otonom özellikler taşıyan eylemsel AI asistanı olan LuckyClaw ile birlikte geliyor. Doğal konuşma ve komutlara tepki vererek performans profilleri, MSI monitör ayarları, RGB ışıklandırma gibi pek çok ayar arasında anında ve müdahaleniz olmadan geçiş yapabilen LuckyClaw, gelecekteki yetenek güncellemeleri sayesinde sizinle birlikte sürekli gelişiyor.

AI Holostage – Fiziksel görünüme sahip dijital asistan MEG Vision X2 AI+ AI Holostage ile geliyor. Kasaya tamamen entegre silindirik bir ekran arayüzü olan AI Holostage, gerçek bir AI görüntü oluşturur. Bu da dijital asistanları, masaüstü sanal evcil hayvanları ve özelleştirilmiş 3.parti AI avatarları daha önce tüketici elektroniğinde görmediğiniz bir gerçeklikte, dokunacak kadar yakında oluşturarak yepyeni bir deneyim yaşatır. Bu sistem ilk etkileşim için varsayılan olarak LuckyClaw ile gelir.

İçindekiler Elit Performans ile Deneyim Yeniden Tanımlanıyor

Elit Performans ile Deneyim Yeniden Tanımlanıyor

MSI’ın amiral gemisi MEG (MSI Enthusiast Gaming) serisinin en yeni üyesi MEG Vision X2 AI+ gelecek nesil AI etkileşimini MSI’ın tanınmış yüksek performanslı oyun donanımları ile sunuyor. Bunun sonucunda ise sadece oyun oynadığınız bir sistem değil, size adapte olan, size tepki veren ve sizinle birlikte çalışan akıllı bir bilgisayar ortaya çıkıyor.