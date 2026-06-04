Apple dünyasında gözler tamamen 8 Haziran’da gerçekleşecek olan WWDC26 etkinliğine çevrilmiş durumda. Yeni yapay zeka özellikleri, tasarımsal değişiklikler derken heyecan dorukta. Ancak her büyük güncelleme döneminde olduğu gibi, madalyonun bir de üzücü yüzü var: Güncelleme desteğini kaybeden eski dostlar.

Apple listeyi henüz resmi olarak açıklamasa da sızan güvenilir raporlar sayesinde hangi cihazların yolun sonuna geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer elinizdeki cihaz listedeyse, maalesef yeni sürümlere elveda deme vakti gelmiş demektir.

Gelin, hangi cihazların yeni treni kaçıracağına hep birlikte bakalım:

iPhone Cephesinde Üzücü Elveda: Efsane Seri Yolcu!

Apple, iOS 27 ile birlikte özellikle yapay zeka yükünü kaldıramayacak eski donanımlara desteği kesiyor. Maalesef ülkemizde de halen peynir ekmek gibi satan o meşhur seri bu kez eleniyor. iOS 26.6, bu cihazlar için muhtemelen yolun son büyük durağı olacak.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

Ufak Bir Not: Telefonunuz iPhone 12 veya daha yeni bir model olsa bile, iOS 27’nin getireceği gelişmiş Apple Intelligence (yapay zeka) özelliklerinin çoğunu kullanamayabilirsiniz. Çünkü bu özelliklerin büyük kısmı yine en az iPhone 15 Pro veya daha güncel bir donanım isteyecek.

iPadOS 27 Kimleri Teğet Geçiyor?

Tablet tarafında da durum iPhone cephesine paralellik gösteriyor. İşlemci gücü artık günümüz standartlarının altında kalan şu üç popüler model, iPadOS 27 güncellemesini alamayacak:

iPad (8. nesil)

iPad Air 3

iPad mini 5

Mac Dünyasında Intel Devrinin Tamamen Kapanışı

Mac tarafında ise tam anlamıyla bir devir kapanıyor dostlar. Apple, Intel işlemcili son kalelerin de fişini yavaş yavaş çekiyor. macOS 27 güncellemesinden mahrum kalacak Mac modelleri şunlar:

13 inç MacBook Pro (2020 – Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktalı Intel Modeli)

16 inç MacBook Pro (2019)

27 inç iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Gözler 8 Haziran’da!

Apple, 8 Haziran Pazartesi günü Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak WWDC26 etkinliğinde tüm bu yeni yazılımları resmi olarak duyuracak ve hemen ardından ilk geliştirici betaları yayınlanacak. Nihai sürümler ise her zaman olduğu gibi Eylül ayındaki iPhone 18 lansmanıyla birlikte herkesin kullanımına sunulacak.

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda hâlâ taş gibi çalışan iPhone 11’ini kullananlar var mı? “Bu cihaz için erken oldu” dediğiniz bir model var mı?