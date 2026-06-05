Günümüzde ev temizliğinden beklentiler yalnızca etkili sonuçlarla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar aynı zamanda günlük yaşamın temposuna uyum sağlayan, bakım için daha az zaman gerektiren ve temizlik süreçlerini kolaylaştıran çözümler arıyor. Roborock’un yeni nesil robot süpürgesi Qrevo Edge 2, güçlü temizlik performansını kapsamlı otomasyon özellikleriyle bir araya getirerek ev işlerine ayrılan zamanı azaltmayı ve yaşam alanlarında daha fazla konfor sağlamayı hedefliyor.

25.000 Pa HyperForce® emiş gücü, gelişmiş saç ve tüy yönetimi teknolojileri, FlexiArm™ kenar temizleme sistemi ve çok fonksiyonlu otomatik bakım istasyonuyla donatılan model; günlük temizlik rutinlerini daha pratik hale getirirken, kullanıcıların temizlik yerine yaşam alanlarının keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Qrevo Edge 2, 25.000 Pa HyperForce® emiş gücü ile halı ve sert zeminlerde biriken toz, saç ve günlük kirleri etkili şekilde temizliyor. Güçlü emiş performansı farklı zemin türlerinde yüksek verim sunarken, bakım ihtiyacını azaltmaya yönelik tasarlanan fırça sistemi de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Modelde yer alan özel ana fırça ve yan fırça tasarımı, saç ve tüy dolaşmasını azaltacak şekilde geliştirildi. Özellikle uzun saçların ve evcil hayvan tüylerinin yoğun olduğu evlerde kullanıcıların temizlik sonrasında karşılaştığı bakım yükünü minimum seviyeye indiriyor.

Evin Her Köşesine Ulaşan Akıllı Tasarım

Evlerde en sık gözden kaçan alanlar genellikle duvar dipleri, köşeler ve mobilya altları oluyor. Qrevo Edge 2, FlexiArm™ kenar temizleme sistemi sayesinde bu alanlara daha yakın erişim sağlayarak daha kapsamlı bir temizlik sunuyor.

Yalnızca 7,98 cm yüksekliğindeki ince gövde tasarımı, cihazın koltuk, yatak ve alçak mobilyaların altına kolaylıkla ulaşmasına imkan tanıyor. Böylece günlük yaşamın içinde fark edilmeden biriken tozlar da temizlik kapsamına dahil ediliyor.

Akıllı Paspaslama ile Daha Kapsamlı Sonuçlar

Modelde yer alan çift döner paspas sistemi, zeminle sürekli temas sağlayarak günlük silme performansını destekliyor. Farklı yüzeylerde etkili sonuçlar sunan sistem, yaşam alanlarının daha düzenli ve temiz görünmesine katkı sağlıyor.

Qrevo Edge 2’nin akıllı kir algılama teknolojisi ise gerektiğinde paspasların yeniden yıkanmasını ve belirli bölgelerin tekrar temizlenmesini otomatik olarak devreye alabiliyor. Böylece cihaz, temizlik sürecini bulunduğu ortama göre optimize ederek daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Temizlik Sonrasında da Çalışmaya Devam Ediyor

Qrevo Edge 2’nin çok fonksiyonlu istasyonu, temizlik sonrasındaki bakım süreçlerini büyük ölçüde otomatik hale getiriyor. Sistem; otomatik toz boşaltma, otomatik su doldurma, 80°C sıcak suyla istasyon temizliği ve 55°C sıcak hava ile kurutma özellikleriyle kullanıcı müdahalesini minimum seviyeye indiriyor.

Akıllı kir algılama sistemi, paspasların durumunu analiz ederek ihtiyaç halinde yeniden yıkama süreçlerini de otomatik olarak başlatabiliyor. Böylece cihaz yalnızca temizlik sırasında değil, bakım aşamalarında da kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

Günlük Yaşama Uyum Sağlayan Akıllı Yardımcı

Gelişmiş navigasyon ve engel algılama teknolojileri sayesinde Qrevo Edge 2, yaşam alanını analiz ederek temizlik rotasını bulunduğu ortama göre şekillendirebiliyor. Karşısına çıkan nesneleri algılayabilen sistem, ev içinde daha akıcı hareket ederek günlük yaşamı kesintiye uğratmadan çalışabiliyor.