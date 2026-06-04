Oyun ve yüksek performanslı bilgisayar ürünlerinde dünya lideri MSI, bu yıl 40. yaşını kutluyor. Bugün yapılan açıklama ile şirket 4-7 Haziran tarihleri arasında Songshan Cultural and Creative Park 5. Depo’da gerçekleşecek “40. yıl dönümü sergisini” duyurdu. Global yarıiletken devleri ve sektör liderlerinin de katılacağı kutlamalarda ücretsiz katılım etkinliğinde COMPUTEX 2026 Altın Ödül sahibi amiral gemisi ürünleri, popüler markalarla işbirlikleri en yeni oyunlarla COMPUTEX dahilinde sektörler arası bir teknoloji etkinliği olarak gerçekleşecek.

MSI yönetim kurulu başkanı Joseph Hsu “Bundan 40 yıl önce ArGe tutkusuyla yola koyulan MSI, dünya sınıfı bir hızaşırtma anakartı ile başladı… Bugün oyun donanımlarında global liderliğimizi sağlam bir temele oturtarak bu uzmanlığı yüksek performanslı AI bilgisayarlar gibi yeni sektörlere genişlettik. Songshan’daki bu gösterim, AI ekosisteminin gelecek on yılına güç verirken global iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza teknik bağlılığımızı temsil ediyor.”

İçindekiler Sekiz Resmi Bölge: Mirasımızdan Yapay Zeka Geleceğine Sekiz Resmi Bölge: Mirasımızdan Yapay Zeka Geleceğine

Sergi, Songshan’ın 5 numaralı deposunu kapsayıcı bir teknoloji alanına dönüştürüyor ve etkileşimli tasarımlar ile 40 yıllık ArGe çalışmalarını 8 fiziksel merkezde topluyor.

Giriş (Pilot Portalı): Serginin giriş bölümü olan bu alanda ziyaretçileri her yandan sararak bir dakikalık bir tanıtım filmi sunan üç adet kapsayıcı surround ekran mevcut. Filmde MSI’ın 40 yıllık gelişimine bir geri bakış atılıyor ve önemli dönüm noktalarının yanı sıra markanın geleceğe dönük vizyonu tanıtılarak bu yolculuğun zemini hazırlanıyor.

MSI’ın 40 yıllık dönüm noktaları (Veri mirası): Bu bölüm MSI’ın 1986’dan itibaren başlangıç hikayesini anlatarak dünyanın ilk 286 tabanlı hızaşırtma anakartı ile birlikte dünyanın önde gelen yarıiletken devlerinden gelen kutlama mesajlarını sergiliyor. Bu bölge aynı zamanda K7 Pro anakart, efsanevi kırmızı-siyah ejderha temasına sahip Z87-G45 GAMING anakart ve klasik ekran kartları ve laptoplar gibi PC tarihine şekil veren donanım kilometre taşlarını da ziyaretçilere sunuyor. Öne çıkan ürünler arasında COMPUTEX 2026 En İyi Seçim Altın ödülü sahibi GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z ekran kartı da mevcut.

Tasarım ve Üretim (Merkez): Bu bölüm MSI’ın tasarımdan üretime ve zorlu testlere kadar tüm entegre süreçlerini ayrıştırarak fabrikada gerçekleşen kalite kontrol süreçlerinin ne kadar önemsendiğini yansıtıyor. “Bir günde PC toplama Challenge” etkinliğinde ise ziyaretçiler kapsül makineleri açarak nadir hediyeler kazanabiliyorlar.

İş Birliği Sınırlı Üretimi (Synergy Nexus): Bu alan, efsanevi marka iş birlikleri aracılığıyla teknoloji ve çağdaş kültürün nasl bir araya geldiğini sergiliyor. Isıya duyarlı teknoloji kullanılarak 40°C sıcaklıkta renk değiştiren sihirli çembere sahip “Frieren: Beyond Journey’s End” donanımın ilk kez halka açık olarak sergilenmesinin yanı sıra “Evangelion”, “Monster Hunter” ve “Toy Story temalı “Panoramik Görüntü” konseptli bilgisayarlar da dahil olmak üzere büyük ses getiren sınırlı sayıdaki özel serilere yer veriliyor.

İş ve Üretkenlik Serisi (İş Dünyasına özel bölüm): İçerik Üreticileri, yöneticiler ve modern eğitim ortamlarına ayrılan bu alanda profesyonel laptoplara ek olarak PRO MAX masaüstü sistemleri, ticari monitörler ve yaşam tarzı çevre birimleri de sergilenerek gerçek uygulamaları ile akıllı ofis ve dijital sınıf senaryoları gözler önüne seriliyor.

Gaming Serisi (Esports Arena): Bu alan, MSI Claw avuç içi oyun cihazları ile kıran kırana savaşların gerçekleştiği ve Resident Evil Requiem ve Sonic Racing: CrossWorlds gibi en yeni oyunların denendiği bir bölge. Oyun sektörünün tanınmış isimleri, bu alanda 5 Haziran (Saat 18:00’den sonra) ve 6-7 Haziran (öğleden sonra – akşamüstü saatlerinde) burada canlı fan karşılaşmalarını sunacaklar.

AIot ve AI PC (AI Lab): Bu alan gelecek nesil bilgisayar gücüne gelişmiş istemci bilişimi ve IoT ekosistemleri olarak iki noktada odaklanıyor. Bu bölgede en yeni AI laptop ve desktop bilgisayarların yanı sıra EdgeXpert AI Süper Bilgisayarı, yüksek performanslı AI sunucuları ve akıllı elektrikli araç şarj cihazlarını da kapsayan kurumsal çözümlere yer veriliyor. Ayrıca herkesin kendi AI asistanına sahip olmasını sağlayan, tek tıklamayla başla, hızla ustalaş” özelliği sunan MSI LuckyClaw teknolojisi de tanıtılıyor.

40. Yıl Dönümü Alanı (Zafer Anıtı): Serginin son bölümü ve 40 yıllık gururun sembolü olan bu anıtın bulunduğu alanda Ödül toplama, alışveriş ve fotoğraf olmak üzere 3 farklı ödül alanı bir araya geliyor ve serüven için mükemmel bir bitiş noktası oluşturuyor.