COMPUTEX 2026’da MSI PC bileşenlerindeki en yeni gelişmeleri tanıttı. Bunlar arasında yer alan en yeni AMD EXPO™ teknolojisine sahip anakartlar, kapsamlı hava ve sıvı soğutma çözümleri, performansı estetikle bir araya getiren yeni PC kasası tasarımları ve özel GPU Safeguard+ teknolojisine sahip ödüllü güç kaynakları MSI’ın performans, tasarım ve kullanıcı deneyimi alanlarında yaptığı sürekli yenilikleri yansıtıyor.

COMPUTEX 2026’nın başlaması ile birlikte MSI global arenada büyük bir beğeni topladı. MEG X870E ACE MAX, MEG MAESTRO 900R, MEG CORELIQUID E15 360 ve MEG Ai1600T PCIE5 olmak üzere dört MEG serisi ürün ile Red Dot tasarım ödülüne layık görüldü. Bu başarıyı pekiştirmek adına MSI, “Red Dot PC Build” adını verdiği özel sistemi tanıtıyor. Ödüllü bileşenlerden oluşan bu bilgisayar eksiksiz bir yapıda mükemmel bir tasarımı ortaya koyuyor. Ayrıca MPG Ai TS serisi de COMPUTEX 2026 En İyi Seçim ödülü ile MSI’ın inovasyon ve mühendislik alanındaki liderliğinin altını çiziyor.

En yeni AMD EXPO™ Teknolojisine sahip AM5 Anakartlar

AMD EXPO™ Teknolojisi: Ultra Düşük Gecikme (ULL)

AMD’nin en yeni AMD EXPO™ teknolojisi, optimize edilmiş bellek profilleri sayesinde yüksek veri hızları ve ultra düşük gecikme sunarken yepyeni Block 2 gelişmiş zamanlama seçenekleri ve VDDP voltaj ayarları ile özelleştirmeyi bir üst seviyeye taşıyor. MSI’ın Computex 2026 standında AMD EXPO™ ULL yetenekleri MAG B850M MORTAR MAX WIFI W anakart üzerinde Kingston FURY™ Renegade DDR5 RGB White bellek modülleri ile sergileniyor. MSI web sitesinde yer alan adanmış BIOS desteği sayesinde kullanıcılar ekstrem bellek performansına kolayca ulaşabilecekler.

MEG X870E UNIFY-X MAX

Özel OC Engine ve güvenilir 18 fazlı DRPS CPU güç tasarımı sayesinde MEG X870E UNIFY-X MAX anakart daha ilk günden AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition işlemci ile sıradışı bir CPU frekansına ulaşarak dünya rekoru kırmıştı. O günden bu yana rekorlarını sürekli egale eden bu anakart gerçek bir güç merkezi olduğunu kanıtlamayı sürdürüyor. CPU hızaşırtmaya ek olarak MEG X870E UNIFY-X MAX adanmış 2 DIMM mimarisi ve 1SPC tasarımı ile sıradışı bellek performansı ve sinyal kararlılığı sunmakta. İleri seviye ayar deneyimini geliştirmek amacıyla sunulan Tuning Controller ise hassas, sezgisel ayarlamalara olanak tanıyarak hızaşırtma sürecini kolaylaştırıyor ve gelişmiş performans optimizasyonunu ileri seviye kullanıcılar kadar hızaşırtma meraklıları için de ulaşılabilir kılıyor.

MPG B850 CARBON MAX WIFI

AMD B850 platformunda mükemmel dengeyi arayan oyuncular için tasarlanan MPG B850 CARBON MAX WIFI, premium bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. RGB şerit ejderha motifi ise seçkin bir işçiliği ve dinamik ışıklandırmayı öne çıkararak hem görsel, bir çekicilik, hem de anında fark edilen kimliğini yansıtıyor. Estetik özelliklerinin ötesinde bu anakart Heatpipe, aluminyum soğutma bloğu sunucu sınıfı PCB tasarımı ile güvenilir performans ve verimli bir termal yönetime sahip. Gelecek nesil bağlantı özellikleri arasında GPU ve M.2 cihazlar için PCIe 5.0 desteği, tam hızlı Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4, 5G LAN ve ön panel USB Type-C 20Gbps portu mevcut. Kullanıcı dostu tasarımında ise MPG B850 CARBON MAX WIFI anakart EZ PCIe Release, EZ M.2 Shield Frozr II ve EZ Antenna gibi özelliklerle hem toplama süreçlerini kolaylaştırıyor, hem de birinci sınıf üretim kalitesini koruyor.

MAG B850M MORTAR MAX WIFI W

MAG B850M MORTAR MAX WIFI W baştan aşağı bembeyaz Micro-ATX tasarımı ile MAG serisinde kompakt boyutları gelişmiş özellikler ve güvenilir kararlılıkla bir araya getiriyor. Genişletilmiş soğutma bloğu tasarımı ve EZ M.2 Shield Frozr II ile verimli termal performans sergilerken genel DIY deneyimini de geliştiriyor. Bağlantı tarafında en yeni Wi-Fi 7 ve 5G LAN ile hem kablosuz, hem de kablolu ortamlarda yüksek hızlı ağ yeteneklerine sahip. Bu beyaz estetik, AMD EXPO™ teknolojisinin düşük gecikme özellikleri ve Kingston FURY™ Renegade DDR5 RGB White bellek modülleri ile tamamlanarak bembeyaz bir MAG kasa içinde sergileniyor.

Hava ve Sıvı Soğutmada Yenilikçi Çözümler ile Sınırları Zorluyor

MEG CORELIQUID E15 360

Amiral gemisi tasarım işçiliğinde ve muhteşem görsellerde MSI’ın zirve ürünü MEG CORELIQUID E15 360 aluminyum alaşımlı yapısı ile rakipsiz bir dokuya sahip. Çarpıcı 6.67-inch 2K AMOLED ekranı yenilikçi ve ergonomik 110 derecelik bir kavise sahip. BU benzersiz tasarım hem çıplak gözle görebileceğiniz bir 3D efekti sunuyor, hem de farklı kasa yapılarında sistem bilgilerini rahatça okumanıza olanak tanıyor. Termal performans tarafında ise bileşik fan tasarımında kullanılan Laminar Focus fan teknolojisi ile çekiş türbilansını etkin bir şekilde azaltarak saf ve güçlü bir hava akımı oluşturuyor. Ayrıca kullanıcı dostu EZ DIY özelliklerine tam destek veriyor. EZ Conn tek kablolu tasarımı sayesinde tüm sinyallerin tek bir kablo üzerinden iletilmesine olanak tanırken pompa bloğunun mıknatıslı Pogo-pin tasarımı ile birlikte PC meraklıları için son derece sezgisel ve rahat bir toplama deneyimi sunuyor.

MPG CORELIQUID P22 360

MPG CORELIQUID P22 serisi, yüksek özelleştirme yeteneklerine sahip 2.1 inç ekran ile önemli sistem değerlerini aktarırken kullanıcılara kendi animasyonlarını ve arkaplan görsellerini yazılımla değiştirme serbestliği tanıyor. Düz, dairesel ekranı özel EZ Cap ile montaj vidalarını başarılı bir şekilde gizliyor ve son derece akıcı, temiz bir estetik sunuyor. Zahmetsiz bir toplama deneyimi için ise yenilikçi UNI Bracket aparatı sayesinde montaj braketlerini değiştirmeye gerek kalmadan hem Intel, hem de AMD platformlarını destekliyor. Ayrıca gelişmiş Cycloblade7 fan tasarımı ile termal performansı korurken çalışma gürültüsünü önemli ölçüde azaltıyor.

MAG CORELIQUID A23 360 W

MAG CORELIQUID A23 360 W devrim yaratan bir tasarım konseptine sahip. Örgü kumaşı en yeni PC teknolojisi ile iç içe sunarak sıvı soğutucuyu modern bir ev aksesuarına dönüştürüyor. Üst sınıf ses cihazlarından ilham alan bu tasarım kumaş altına gizlenen dijital ekranında sistem ısı değerlerini gerçek zamanlı olarak sunuyor. Şık ve modern dış görünümünün yanında bu soğutucu yeni fan kanadı tasarımı ile yüksek hava akımı performansını son derece etkili gürültü azaltma sistemi ile tamamlayarak hem çarpıcı bir görsellik, hem de sessiz ve yüksek performans sağlıyor.

MPG COREFROZR AP15

MPG COREFROZR AP15 üst sınıf termal performanstan ve kullanım kolaylığından ödün vermeyen, sağlam dual-tower boyutlu, çift fanlı hava soğutma çözümüdür. EZ DIY ruhunu tamamen benimseyen yenilikçi tasarımı sayesinde mevcut fanları çıkarmak zorunda kalmadan kolayca sisteminize ekleyebileceğiniz rahatlığı sunar. Ayrıca büyük çift kule fanların genellikle sebep olduğu bilinen bellek girişim sorununu tamamen ortadan kaldıran, özenle hesaplanmış heatpipe açılarına sahiptir; böylece kusursuz RAM uyumluluğu sunar. Bu özelliklere ek olarak kullanıcılara gerçek zamanlı sistem bilgileri sunan DIGI-DISPLAY ekran ile gelir.

Esnek DIY Kurulumlar için Premium Sınıf PC Kasası

MEG MAESTRO 900R

MAESTRO 900R, mühendislik hassasiyetini mimari estetikle kusursuz bir şekilde harmanlarken, modern yaşam, stüdyo ve çalışma alanı ortamlarına doğal bir şekilde entegre olur.MEG MAESTRO 900R, geleneksel PC kasası mimarisini yeniden tanımlayan merkezi yerleşimi sayesinde yapısal simetri ve seçkin bir görsel tasarım sunan amiral gemisi bir PC kasasıdır. Ayrılabilen ve dört yöne dönebilen anakart tepsisi ile kullanıcıya kendi sistem düzenlerini, hava akış yönünü ve konfigürasyonlarını oluşturma imkanı veren yepyeni bir esnekliğe sahiptir. CNC kesimli aluminyum paneller ve kavisli temperli cam gibi birinci sınıf malzemelerden üretilen MAESTRO 900R hassas mühendislik ve mimari estetiği kusursuz bir şekilde bir araya getirerek modern yaşam alanlarına, stüdyolara ve çalışma ortamlarına mükemmel uyum sağlar.

MPG VIXTA 300 PZ Serisi

MPG VIXTA 300 PZ Serisi yüksek performans kadar bulundukları ortamda estetiğe önem veren içerik üreticileri ve oyuncular için MSI EZ DIY özellikleri ile tasarlandı. Mıknatıslı yan panele sahip PSU braketi sayesinde güç kaynağının montajını zahmetsiz hale getirirken aynı zamanda kablo yönetimi için de daha geniş bir alan sunuyor. Ayrıca kasa arkasındaki kablo yönetim alanı ve kablo yönlendirme düzeni de genişletilerek genel anlamda daha sezgisel ve kullanışlı bir montaj deneyimi yaşatıyor. Farklı kurulum tercihleri için MPG VIXTA 300 PZ serisi, görselliğe önem veren ileri seviye kullanıcılar için zarif tasarımlı MPG VIXTA 300R PZ ve performans odaklı kullanıcılar için MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ olmak üzere iki adet premium seçenek sunuyor.

İkinci nesil panoramik bir kasa olan MPG VIXTA 300R PZ, maksimum hava akımı verimliliği için eşsiz bir yüzer tasarımla geliyor. Kesintisiz bir görselliği montaj kolaylığıyla bir araya getiren tasarımında kullanılan yekpare kavisli temperli cam panel, yanlarda bulunan ray sistemi sayesinde güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabiliyor. Takılı olarak gelen ve hava girişini optimize etmek için yüksek hava akımı ve düşük gürültü özelliği sunan iki adet 140mm fan sayesinde ağır iş yüklerinde bile sıradışı bir termal verimlilik sunuyor. Yoğun işlem yükleri için tasarlanan MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ modeli ise Pogo-pin konnektörleri ve iki adet 160 mm fan ile donatılan ızgara ön panel tasarımı sayesinde daha güçlü bir hava akışı sunarken bakım ve temizlik süreçlerini kısaltıyor ve kolaylaştırıyor.

Yeni Güç Kaynakları Savaş Alanı için Hazır

MPG Ai1600TS PCIE5