Sıkı durun; Tesla, meşhur Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini ülkemizde yasal olarak kullanıma sunabilmek için resmi kurumlara başvurusunu sonunda yaptı!

Bilmeyenler ya da kaçıranlar için ufak bir özet geçelim: FSD, yani Full Self-Driving sistemi onaylandığı takdirde, Tesla sahipleri direksiyona neredeyse hiç dokunmadan arkasına yaslanıp yolculuğun tadını çıkarabilecek. Sistemin canavar gibi çalıştığı Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde onaylar çoktan alındı. Şimdi ise sıra Türkiye’nin de içinde bulunduğu yeni bir listede.

İstanbul Trafiğinde Tesla Deneyimi İşin en eğlenceli ve merak edilen kısmı ne biliyor musunuz? Ülkemizde bu yazılımı resmi olmayan, tabiri caizse “arka kapı” yöntemlerle açıp deneyen bazı Tesla sahipleri zaten vardı. Ve sıkı durun; bu adamların paylaştığı deneyimlere göre FSD, o hepimizin korkulu rüyası olan meşhur, karmaşık İstanbul trafiğinde bile tıkır tıkır çalışmayı başarmış. Resmi onay geldiğinde sistemin bizim yollara nasıl tamamen adapte olacağını gerçekten çok merak ediyorum.

Tesla sadece bize değil; tüm Avrupa, Japonya, Hindistan, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok pazar için de eş zamanlı olarak bu başvuruları yürütüyor. Yani Elon Musk otonom sürüş ağını küresel çapta devasa bir boyuta taşımakta kararlı.

Peki Bu FSD Bize Tam Olarak Ne Sunuyor? “Yahu araba kendi kendine gidiyor işte” deyip geçmeyin, yetenekleri gerçekten muazzam:

Trafik ışıklarını ve tabelaları anında algılayıp ona göre aksiyon alıyor,

Göbeklerde ve kavşaklarda kendi kendine çatır çatır dönüş yapabiliyor,

Önündeki yavaş araca sinir olmadan şeridini değiştirebiliyor,

Park yerini bulup manevraları kendi hallediyor,

Navigasyondan rotayı çizdiğiniz an sizi gitmek istediğiniz yere güvenle götürüyor.

Şu an için Türkiye’de resmi onayın tam olarak hangi tarihte çıkacağı kesinleşmiş değil. Ama resmi başvurunun yapılması bile bu teknolojiyi yollarımızda görmeye çok yakın olduğumuzun işareti.

Peki dostlar, siz ne düşünüyorsunuz? Tesla’nın otonom sürüş sistemi bizim yollardaki emniyet şeridinden atlayanlara, aniden önüne kıran minibüslere karşı dayanabilecek mi? İstanbul trafiği Tesla’yı pes ettirir mi, yoksa Tesla bu sınavı başarıyla geçer mi?