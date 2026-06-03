MSI, PRO MAX Serisini tanıttı. Modernlik, hız ve deneyim konseptleri ile üretilen bu profesyonel platform ortak bir görsel hiyerarşi ile tasarlandı. Bu sayede dikkati tamamen içeriğe yönlendirirken multitasking, veri odaklı görevler ve hibrit işbirliği süreçlerini optimize etmekte.

İş akışlarının geleneksel ofislerin ötesine geçtiği günümüzde PRO MAX, süreçlerin ortak çalışma alanları ve evler arasında kesintiye uğramamasını sağlar. Masaüstü PC’ler, All-in-One PC’ler ve monitörlerden oluşan bu seri performans, kararlılık ve görsel uyum ile akıcı bir ekosistem yaratıyor.

PRO MAX 80 Serisi: Minimalist bir Yapıda Profesyonel Üretkenlik

MSI yeni PRO MAX 80 serisini tanıttı. Modern profesyonel ortamlar için özel olarak üretilen minimalist ve zarif bir tasarıma sahip bu seri NVIDIA® GeForce RTX™ grafikler ile akıcı performans sunarken 9 adede kadar USB Type-A portu ve bir USB Type-C portu gibi geniş bağlantı yetenekleri sayesinde güçlü bir cihaz uyumluluğuna sahip. Güvenlik ve kullanım kolaylığına öncelik verilen tasarımı ile PRO MAX 80 serisi BIOS seviyesinde USB denetiminin yanı sıra Kensington kilidi, asma kilit yuvası, kasa müdahale algılaması gibi fiziksel koruma özellikleri de sunuyor. Modern estetik, güvenilir performans ve gelişmiş güvenlik yetenekleri ile PRO MAX 80 serisi profesyonel seviyede üretkenlik için güçlü bir altyapı oluşturuyor.

PRO MAX 24 & 27 All-in-One PC’ler: Sade Tasarım, Gelişmiş Üretkenlik

MSI PRO MAX 24 ve 27 All-in-One PC’ler sadeleştirilmiş estetik, ergonomik tasarı ve verimli performans ile çağdaş iş ortamlarına mükemmel uyum sağlar. Red Dot tasarım ödülüne sahip bu seri 24 inç ve 27 inç modeller olarak hem ofis, hem de ev ortamına uyum sağlamak için siyah ve beyaz renk seçenekleri ile geliyor. AMD Ryzen™ 200 serisi işlemciye sahip PRO MAX 24 ve 27, hızlı tepki veren bir multitasking ve üretkenlik performansı sunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranı ve seçime bağlı 10 nokta dokunmatik desteği ile akıllı etkileşim olanağının yanı sıra alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde kurulum ve bakım süreçlerini de kolaylaştırıyor. Bu seri aynı zamanda 5MP çözünürlüğe sahip bas-çıkar yapıda web kamerası ve 4 yönde dönebilen standı ile iş birliği, konfor ve güvenliği de bir arada sunuyor.

Gelecek nesil PRO MAX QD-OLED Serisi: Mac için mükemmel multitasking

En yeni PRO MAX QD-OLED serisi, 27 inç modeli ve 34 inç ultra-geniş ekran seçenekleri ile masanızda daha fazla monitör kullanma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Sıradışı bir metin berraklığı için 34 inç PRO MAX 341QPXW14G modelinde optimize RGB şerit yapısı kullanıldı. 27 inç PRO MAX 271UPXW12G modelinde ise 166 ppi piksel yoğunluğu ile kodlar ve eğrilerde üstün bir belirginlik mevcut. Her iki monitör de Pantone onaylı ve DarkArmor katmanı ile daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast sunuyor.

Apple ekosistemi için geliştirilen bu monitörler, yerleşik MSI M-Mate uygulaması sayesinde monitör arkasındaki düğmelere uzanma ihtiyacını gidererek ayarlara masaüstü bilgisayarınızdan ulaşma olanağı sunuyor. Dahili 3 cihazlı KVM teknolojisi (34 inç modelde KVM 2.0 versiyonuna yükseltildi) ile 3 cihazı tek bir fare-klavye seti ile kontrol etme yeteneğine sahip. Çift USB-C bağlantısı üzerinden 98W ve 15W güç iletimi ile temiz ve yüksek performanslı bir iş istasyonu olarak Mac kullanıcılarına sunuluyor.

PRO MAX 271QPHW E14: Premium Performans, Göz Sağlığı için Yenilenen Eye-Care Yetenekleri