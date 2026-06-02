ODMD mayıs ayı otomobil satış rakamları verilerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından resmi olarak yayımlanmasıyla birlikte, Türkiye otomotiv pazarındaki son durum ve dengeler netleşti. Sektör temsilcilerinin ve tüketicilerin merakla beklediği mayıs ayı raporu, pazarın genelinde bariz bir yavaşlamayı ve daralmayı gözler önüne seriyor. Açıklanan resmi verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk beş aylık kesitte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,40 oranında küçülme gösterdi. Özellikle mayıs ayı özelindeki dönemsel bazda yaşanan bu daralma trendi, faiz oranları ve kredi musluklarının sıkılaşmasıyla birlikte otomotiv sektörünün ciddi bir frene bastığını kanıtlıyor. hwp.com.tr okurlarının yakından takip ettiği pazar liderliği tablosunda ise hem geleneksel motorlarda hem de elektrikli otomobil segmentinde çok konuşulacak bir rekabet yaşanıyor.

Renault Liderliği Koruyor: İşte ODMD Mayıs Ayı Otomobil Satış Rakamları (2026)

Açıklanan resmi ODMD mayıs ayı otomobil satış rakamları detaylarına marka bazında bakıldığında, Fransız üretici Renault’nun pazardaki mutlak hakimiyetini sürdürdüğü görülüyor. Mayıs ayında markalar arasındaki amansız rekabette liderlik koltuğuna oturan Renault, toplamda 10 bin 926 adetlik satış rakamına ulaşarak podyumun ilk basamağını kimseye kaptırmadı. Alman otomotiv devi Volkswagen ise 7 bin 374 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, onu 6 bin 310 adetle Fiat takip etti. Listenin devamında yer alan ilk 10 marka ise sırasıyla şu şekilde paylaşıldı: Peugeot 5 bin 616 adet, Hyundai 5 bin 485 adet, Ford 5 bin 108 adet, Toyota 4 bin 779 adet, Citroen 3 bin 601 adet, Togg 3 bin 505 adet ve Opel 3 bin 251 adet satış gerçekleştirdi. Model bazında ise yerli üretim avantajını elinde bulunduran Renault Clio, mayıs ayının en çok satan otomobili unvanını koruyarak liderlik tacını taktı.

Mayıs 2026 En Çok Satan Sıfır Otomobiller (İlk 10 Model)

Sıra Mayıs 2026 En Çok Satan Sıfır Otomobiller Satış Adedi 1 Renault Clio 3.970 2 Renault Megane 2.677 3 Renault Duster 2.400 4 Toyota Corolla 2.180 5 Volkswagen Taigo 2.090 6 Fiat Egea Sedan 1.888 7 Hyundai i2 0 1.875 8 Nissan Qashqai 1.871 9 Togg T10X 1. 832 10 Hyundai Bayon 1.722

Elektrikli Otomobil Segmentinde Togg Hakimiyeti ve Çinli Markaların Durumu

Genel pazardaki küçülmeye ve daralmaya karşın, ODMD mayıs ayı otomobil satış rakamları raporunda en çok dikkat çeken yer şüphesiz elektrikli araç segmentindeki kıran kırana mücadele oldu. Elektrikli otomobil pazarında yerli otomobil markamız Togg, hem aylık bazda hem de yılın ilk beş aylık döneminde rakiplerine devasa bir fark atarak liderliğini perçinledi. Togg, mayıs ayında gerçekleştirdiği 3 bin 505 adetlik toplam teslimatıyla elektrikli araç pazarını tek başına domine etmeyi başardı. Özellikle T10X modelinin yanı sıra yeni sedan modeli T10F’in de yollara çıkmaya başlaması yerli markanın elini ciddi şekilde güçlendiriyor. Diğer taraftan küresel elektrikli araç üreticilerinden Tesla ise mayıs ayını sadece 370 adetlik sınırlı bir satış rakamıyla kapattı. Çinli markalardan Chery 2 bin 200 adetlik performansıyla pazarda güçlü bir alternatif olmaya devam ederken, bir diğer Çinli dev BYD ise mayıs ayında 152 adetlik satışta kaldı.

Mayıs 2026 En Çok Satan Elektrikli Otomobiller (İlk 10 Model)

Sıra Mayıs 2026 En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Satış Adedi 1 Togg T10X 1.832 2 Togg T10F 1.673 3 MINI Countryman 1.207 4 KG Mobility Torres 880 5 Opel Frontera Electric 611 6 Mercedes GLB 525 7 Hyundai Ioniq 5 465 8 Volvo EX30 454 9 BMW X1 371 10 Tesla Model Y 370

Hafif ticari araç pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde; van gövde tipi yüzde 76,7 pay ve 74 bin 355 adet ile tüketicilerin en çok tercih ettiği gövde tipi olmayı başardı. Kamyonet gövde tipi ise yüzde 8,8 pay ve 8 bin 505 adetle listenin ikinci sırasına yerleşti. Tüketicilerin binek araç tarafındaki gövde tipi tercihlerinde ise SUV modellerinin ezici üstünlüğü ve sedan modellerin pazar payı kaybetme eğilimi bu ay da değişmedi. hwp.com.tr ekibi olarak, otomotiv dünyasındaki bu yeni dengeleri, markaların yaz döneminde uygulayacağı agresif sıfır faiz kampanyalarını ve elektrikli araç pazarındaki son durumu sizler için en güncel verilerle takip etmeye devam edeceğiz.