Audi, otomotiv dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni amiral gemisi Audi Nuvolari modelini resmen duyurdu. Markanın köklü geçmişine ve yarış mirasına selam duran bu yeni canavar, Audi tarihinin en güçlü seri üretim otomobili unvanını eline geçirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tasarım tarafında tamamen fütüristik çizgiler barındıran Nuvolari, devasa jantları, aerodinamik gövde yapısı ve keskin hatlarıyla tam bir pist canavarı gibi görünüyor. Audi mühendisleri, aracın rüzgar direncini minimuma indirmek için aktif aerodinamik paneller ve özel bir arka kanat sistemi geliştirmiş. İç mekanda ise tamamen sürücü odaklı, yeni nesil dijital kokpit ve sürdürülebilir lüks malzemeler öne çıkıyor.

Gelelim herkesin merak ettiği performans verilerine. Tamamen elektrikli altyapıyla desteklenen bu model, tam 1000 beygirin üzerinde güç üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 2.5 saniyenin altında sürüyor ki bu değerler hiper otomobil liginin tam göbeğini işaret ediyor. Gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi (quattro) ve tork yönlendirme teknolojisi sayesinde bu devasa güç yola kayıpsız bir şekilde aktarılıyor.

Batarya ve menzil tarafında da Audi işi şansa bırakmamış. 800V yüksek voltaj mimarisi sayesinde araç, uygun hızlı şarj istasyonlarında sadece 15 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Sunduğu menzil ise performans odaklı bir sürüşte bile 600 kilometrenin üzerinde bir vaatle geliyor.