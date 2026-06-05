Yeni Nesil Dijital Güvenlik: HAYAT 112 Acil Nedir?

Devlet, “HAYAT 112 Acil” adında yeni nesil bir dijital platformu hizmete sundu. Bu sistemle birlikte 112, artık yalnızca sesli bir çağrı hattı olmaktan çıkıyor; fotoğraf ve video paylaşımına imkân sağlayan multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüşüyor. Bakanlığın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamaları tek bir çatı altında birleştirilerek tam bir dijital bütünlük sağlanmış. Bu sayede dijital altyapı ciddi şekilde güçlendiriliyor; yardım eli vatandaşa çok daha kısa sürede ulaşırken, insanların kendini daha güvende hissetmesi hedefleniyor.

Adres Tarif Etme Dönemi Bitiyor: Tek Tuşla Multimedya İhbar

Uygulamayla birlikte acil yardım ve diğer ihbarlarda adres tarif etme telaşı tamamen ortadan kalkıyor. Tek tuşla sizin ve sevdiklerinizin konumuna saniyeler içinde yardım çağırabiliyorsunuz. Üstelik ihbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesini ve size en doğru donanımla ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz.

KADES, UYUMA ve Öğretmenlere Özel ‘Okul Acil’ Modülü

Sistemde çok kritik entegrasyonlar var. Örneğin; sadece öğretmenlere özel ‘Okul Acil’ modülüyle olası bir şiddet veya güvenlik krizinde, yapılan çağrı merkeze anında ‘çok acil’ koduyla düşüyor ve güvenlik güçleri otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde o okula intikal edebiliyor.

Hayat kurtaran KADES uygulaması da ‘Hayat 112 Acil’ uygulamasının içerisine taşınmış. Kadınlar telefonları çantada veya uzakta olsa bile; sadece kollarındaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde acil yardım sinyali gönderebiliyorlar.

Aynı şekilde UYUMA uygulamasının altyapısı da bu çatı altına gelmiş. Tanık olunan uyuşturucu olayları, terör, kaçakçılık, düzensiz göçmen hareketleri, cinsel saldırı, intihar girişimi ve şüpheli durumlar fotoğraf/video destekli olarak hızlı ve güvenli şekilde kolluk kuvvetlerine iletilebiliyor. En önemli detay ise şu: İhbarda bulunanların kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutuluyor, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmıyor. Böylece herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek olunabiliyor.

Deprem ve Afet Anında Hayat Kurtaracak Özellikler

Afet sonrası enkaz altında kalanlar telefon veya akıllı saatleri ile Alarm Butonunu kullanarak yardım isteyebiliyor. Uygulamadaki Düdük özelliği sayesinde, insan kulağının duyamayacağı ama arama kurtarma köpeklerini yönlendirecek özel bir ses frekansından yardım çağrılabiliyor. Sesle iletişimin imkansızlaştığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyulan durumlarda ise mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı yapmak mümkün.

Deprem gerçeğinde doğru bilgiye erişimi sağlamak ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmek için de iyi bir çözüm düşünülmüş. 100 km yakınınızda meydana gelen 5 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde ekranda otomatik beliren ‘Güvendeyim’ butonuyla yakınlarınıza ‘güvendeyim’ mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebiliyorsunuz. Böylece hatların yoğunlaşması ve sistemin kilitlenmesiyle ortaya çıkan iletişim kesintileri de en aza inmiş oluyor.

Uygulama içindeki ‘Yakınımda Ne Var?’ modülüyle; en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını haritada tek tıkla görebiliyorsunuz. Afet anında ise ‘Acil Toplanma Alanları’ özelliğiyle kargaşanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücüler İçin Şeffaf Radar ve Rota Modülü

Sürücüler için de çok konuşulacak bir yenilik var. Yaşadığınız veya şahit olduğunuz trafik kazalarını konum, fotoğraf ve video ekleyerek saniyeler içinde merkeze bildirebiliyorsunuz.

Ayrıca trafikteki temel amacın ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğu vurgulanarak uygulamaya yeni bir özellik eklenmiş: Yolculuk sırasında güzergâhınızdaki EDS’leri, sabit radarları ve hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceğiniz yenilikçi bir rota ve radar modülü artık mevcut.

Yangın Ayrımı ve Sokak Hayvanları

Sistemde yangınlar da ‘Orman’ ve ‘Bina İçi’ olarak ikiye ayrılmış. Bu sayede çağrınız zaman kaybetmeden doğrudan İtfaiyeye veya Orman teşkilatına ulaşıyor. Göndereceğiniz hassas konum ve fotoğraflarla ekipler yangının boyutunu yola çıkmadan analiz ediyor; en doğru teçhizatla, en kısa sürede müdahale ederek olası faciaların ve kayıpların önüne geçiyor.

Yaralı veya sokaklarda tehlike oluşturabilecek sahipsiz hayvanlar da tek tuşla merkeze bildirilebiliyor. Valilikler ve belediyeler bu canları sokaklardan güvenle alarak modern barınaklara yerleştiriyor.

Önemli Bir İstirham: Asılsız İhbarlar

Son olarak çok önemli bir detay var: Asılsız yapılan her ihbar, o an yaşam mücadelesi veren bir başka canımızın hakkına girmektir. Kanuni yaptırımları bir yana; lütfen bu büyük vicdani sorumlulukla hareket edelim ki, darda kalan hiçbir insanımıza geç kalınmasın.