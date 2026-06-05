Skoda, uzun zamandır beklediğimiz ve aslında içten yanmalı motorlu Kodiaq’ın elektrikli alternatifi diyebileceğimiz yeni amiral gemisi SUV modeli Peaq’ın resmi tasarım çizimlerini sonunda paylaştı.

Araba bildiğiniz devasa dostlar. Skoda’nın yeni nesil “Modern Solid” adını verdiği tasarım dilini kullanan Peaq, markanın bugüne kadar ürettiği en büyük elektrikli araç unvanını eline alıyor. Neredeyse 5 metreye yakın uzunluğu ve heybetli duruşuyla yollarda acayip dikkat çekeceği kesin. Ön tarafta klasik ızgara yerine “Tech-Deck Face” dedikleri parlak siyah bir panel ve T şeklindeki incecik farlar yer alıyor. İlk bakışta “Ben geleceğe aitim” mesajını net veriyor.

GENİŞ AİLELER İÇİN TAM BİR KURTARICI

Peki bu arabayı özel kılan ne? Elektrikli araç pazarında 7 koltuklu seçenek bulmak hala epey zor ve bütçeyi çok zorluyor. Skoda ise tam bu boşluğu kapatmaya geliyor. Peaq, hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonlarla satılacak. Sıkı durun, eğer 5 koltuklu kurulumla kullanırsanız arkada tam 1010 litrelik devasa bir bagaj hacmi sunuyor. Üstelik ön kaputun altında da kabloları koyabileceğiniz 37 litrelik bir frunk alanı var. Yani eşya taşıma derdi bu arabayla tamamen tarih oluyor.

Gelelim teknik detaylara ve menzile. Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine yükselen Peaq, batarya tarafında da bizi üzmeyecek cinsten. Giriş versiyonunda 63 kWh batarya ve 201 beygirlik bir motor yer alırken, gözümüzün kalacağı üst versiyonlarda brüt 91 kWh kapasiteli kocaman bir batarya paketi bulunuyor. Bu batarya ile aracın WLTP verilerine göre 600 kilometreden fazla menzil sunması bekleniyor. Ayrıca 200 kW hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa sadece 28 dakikada ulaşabilecek. Çift motorlu dört çeker versiyonu ise 0’dan 100’e 6.7 saniye gibi cüssesine göre gayet başarılı bir sürede çıkıyor.

FRANSA’DA DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILACAK

Sadece kağıt üstündeki performansla kalmayan Peaq, araçtan dışarıya elektrik vermeyi sağlayan V2L ve hatta evinizi besleyebileceğiniz V2H teknolojilerine de sahip olacak. Yani kamp alanında bu arabayı dev bir powerbank gibi kullanabileceksiniz.

Skoda, Peaq modelinin resmi dünya lansmanını 23 Haziran’da Fransa’da gerçekleştirecek. Avrupa siparişleri ise bu yaz hemen açılacak.