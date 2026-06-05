Meta, Instagram kullanıcılarının uzun zamandır beklediği, özellikle gizlilik ve profil yönetimi odaklı birçok yeni aracı içeren Instagram Plus ücretli abonelik sistemini dünya genelinde resmen kullanıma sundu. Mevcut ücretsiz Instagram deneyimi aynen devam ederken, daha fazla kontrol ve istatistik isteyen kullanıcılar için yepyeni bir dönem başlıyor.

HİKAYE KONTROLÜ VE GİZLİ STALK ÖZELLİKLERİ

Aboneliğin en çok ses getirecek kısmı şüphesiz hikayeler üzerindeki tam kontrol yeteneği. Artık standart 24 saatlik hikaye süresi Plus aboneleri için iki katına çıkıyor ve 48 saatlik hikayeler paylaşılabiliyor. En çok talep edilen özelliklerden biri olan karşı tarafa bildirim gitmeden, izleyenler listesinde görünmeden gizli hikaye izleme ve önizleme seçeneği de sisteme dahil edildi. Ayrıca paylaştığınız hikayelerin kaç kez tekrar izlendiğini görme, hikayeyi izleyenler listesinde belirli bir kişiyi aratıp kontrol etme gibi detaylı istatistik araçları da kullanıcılara sunuluyor.

PROFİL VE SOSYAL ETKİLEŞİM ÖZELLEŞTİRMELERİ

Plus paketi sadece izleme odaklı değil, profili tamamen kişiselleştirmek isteyenleri de hedefliyor. Aboneler özel uygulama simgeleri (ikonlar) kullanabilecek, biyografi alanlarında farklı yazı tipleri seçebilecek ve profillerine daha fazla gönderi sabitleyebilecek. Sosyal tarafta ise akışta (feed) görünmeden, yani takipçilerin ana sayfasına düşmeden doğrudan profilde gönderi paylaşma ve öne çıkarma seçeneği geliyor. Hikayelerde daha dinamik tepkiler vermek isteyenler için de ekranda patlayan canlı animasyonlara sahip “Süper Kalpler” ve sınırsız hedef kitle listeleri oluşturma avantajı sunuluyor.

ABONELİK ÜCRETİ VE ERİŞİM DETAYLARI

Meta, Instagram Plus için küresel fiyat tarifesini aylık 3.99 dolar olarak belirledi. Kullanıcılar bu aboneliğe doğrudan uygulamadaki profil ayarları üzerinden erişip aktif edebilecekler. Mavi tık ve güvenlik odaklı olan Meta Verified paketinden tamamen bağımsız olarak çalışan Plus aboneliği, tamamen kullanıcı deneyimini ve görünürlüğü artırmaya yönelik araçlara odaklanıyor. Türkiye’de de yardım sayfasının aktif edilmesiyle birlikte sistemin kademeli olarak tüm hesaplarda aktif olması bekleniyor.