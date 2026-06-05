Netflix, EA Sports ile yollarını ayıran FIFA ile devasa bir ortaklığa imza atarak oyun dünyasında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası heyecanını doğrudan ekranlarımıza taşıyacak resmi lisanslı FIFA World Cup: Launch Edition, çok yakında oyuncularla buluşacak. Üstelik bu yapım, aktif Netflix abonelerine tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

TELEFONLAR BİRER OYUN KUMANDASINA DÖNÜŞÜYOR

Oyunun arkasındaki en dikkat çekici teknoloji, televizyonunuzu adeta bir oyun konsoluna çevirmesi. Netflix’in TV uygulamasından oyunu başlattığınızda karşınıza çıkan QR kodu telefonunuzla taratarak cihazınızı anında bir oyun kolu haline getirebileceksiniz. Telefon ekranındaki sürükleme ve dokunma hareketleriyle pas vermek, şut çekmek veya çalım atmak mümkün olacak. Üstelik aynı anda dört kişiye kadar yerel çok oyunculu destek sunulacak. Yani arkadaşlarınızla toplanıp televizyon karşısında harici bir konsolunuz olmasa bile turnuva yapabileceksiniz.

TÜRKİYE DAHİL 48 MİLLİ TAKIM VE GERÇEK STADYUMLAR

Oyun sadece basit bir eğlence gibi görünse de içerik tarafında epey dolu geliyor. Turnuvada boy gösterecek Türkiye dahil 48 milli takım ve dünya kupası kadrolarında yer alan toplam 1.248 lisanslı futbolcu oyunda aktif olarak yer alacak. Ayrıca turnuvaya ev sahipliği yapan 16 gerçek stadyum da aslına uygun olarak oyuna eklenmiş durumda. Maçlar oynandıkça turnuvadaki gerçek skorlara göre oyuna anlık güncellemeler ve yeni içerikler de dahil edilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ ÇOK YAKIN

Delphi Interactive ortaklığında geliştirilen bu yeni futbol deneyimi, karmaşık tuş kombinasyonlarıyla uğraşmak istemeyen ama futbol heyecanını yaşamak isteyen herkesi hedefliyor. Oyun, Dünya Kupası’nın başlama günü olan 11 Haziran’da doğrudan Netflix Games kütüphanesindeki yerini alacak. Televizyon üzerinden oynama özelliği ilk etapta belirli büyük pazarlarda aktif olsa da sistemin zamanla tüm dünyada yaygınlaşması planlanıyor.