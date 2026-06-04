MSI, bugün COMPUTEX 2026’da Prestige N16 Flip AI+ laptopu tanıttı. NVIDIA işbirliği ile üretilen ve yeni RTX Spark ile gelen ilk laptopu olan Prestige N16 Flip AI+, birinci sınıf ince ve hafif PC’lerde yeni bir neslin başlangıcını temsil ediyor. NVIDIA’nın eksiksiz AI platformu, tüm RTX teknoljileri ve sıradışı güç verimliliği çok amaçlı bir 2’si 1 arada tasarımla sunuluyor.

Öne Çıkan Özellikler

MSI’ın NVIDIA RTX Spark donanımlı ilk laptopu, NVIDIA’nın eksiksiz AI platformu, tüm RTX teknoljileri ve sıradışı güç verimliliği sunan çok amaçlı 2’si 1 arada tasarım

Tasarımcılar, geliştiriciler ve oyuncular için güçlü grafikler, AI ile geliştirilmiş üretkenlik ve hızlandırılmış iş akışları

16 inç UHD+ Tandem OLED ekran, 99.9Wh batarya, MSI NANO PEN, MSI Action Touchpad ve katlanabilir yapı ile hareket halinde daha fazla üretkenlik ve eğlence

Prestige N16 Flip AI+, NVIDIA NVIDIA RTX Spark gücü ile kişisel bilgisayarları yeniden keşfediyor. Gelişmiş içerik üretimi, AI geliştirme ve yüksek performanslı oyun özelliklerini baştan aşağı yenilenen bir platformda Windows PC deneyimlerinin bir sonraki dalgası için bir araya getiriyor.

Tasarımcılar, AI geliştiriciler ve oyuncular için RTX Spark NVIDIA’nın tüm platform özellikleri ve RTX teknolojilerinin tamamı, tüm gün süren batarya gücüne sahip ince laptoplarda bir araya geliyor.

Sürükleyici Tandem OLED Görsel Deneyimi

Prestige N16 Flip AI+, iki OLED katmanını üst üste bindirerek ışık çıkışını paylaştıran çift katmanlı ışık yayma yapısına sahip 16 inç UHD+ Tandem OLED ekran ile gelir. Bu gelişmiş panel teknolojisi 1000 nit üzerinde zirve parlaklık sunarken panelin ömrünü uzatır ve güç verimliliği sağlar.

Bu ekran canlı görseller, derin kontrast ve sinema sınıfı renk doğruluğuna sahiptir. DCI-P3 renk gamının %100’ünü kapsar ve profesyonel sınıf kreatif iş akışları için idealdir. Değişken tazeleme hızı (VRR) özelliği sayesinde oyunlarda, eğlence ve video düzenlemede akıcı görseller sunar.

Her ekran Calman onayına sahiptir ve Delta E<1 renk doğruluğu ile tasarımcılar ve profesyoneller için yüksek hassasiyetli renk üretimi sunar. Dokunmatik ve kalem desteği ile çizim, not alma, sunum ve kreatif çalışmalar için büyük esneklik sağlar.

Esnek 2’si 1 arada Üretkenlik Deneyimi

Çok amaçlı günlük kullanım için tasarlanan 2’si 1 arada katlanabilir tasarımı sayesinde laptop, “Ters V” ve sunum modları ile farklı iş akışlarına ve ortamlara doğal bir şekilde uyum sağlar.

Bu sistem MSI Nano Pen desteğine sahiptir. Doğal ve doğru bir kalem girişine sahip bir stylus olan Nano Pen, not alma, çizim, sunum ve tasarım gibi çalışmalar için idealdir. Ayrıca laptop altındaki özel alanında güvenle saklanabilir.

Bu deneyimi tamamlayan MSI Action Touchpad ise özelleştirilebilir jest tabanlı denetimler ile kontrolü kolaylaştırır ve iş akışlarınızın verimini arttırır.

Ayrıca 4 hoparlörlü ses sistemi zengin ve kapsayıcı ses performansı ile hem üretkenlik, hem de eğlence için idealdir.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Prestige N16 Flip AI+ Nedir?

Prestige N16 Flip AI+, MSI’ın NVIDIA RTX Spark işlemciye sahip ilk laptop ürünüdür. NVIDIA’nın tüm AI platform özelliklerini ve RTX teknolojilerinin tamamını barındırır. 2’si 1 arada form faktöründe sıra dışı bir güç verimliliği sunar.

Bu ürün MSI için neden önemli?

Prestige N16 Flip AI+, Windows PC deneyimlerinde bir sonraki dalga için ince bir kasa ve gün boyu çalışan batarya kapasitesi ile kişisel bilgisayarların yeniden keşfini temsil ediyor.

Prestige N16 Flip AI+ laptop AI iş yüklerini destekliyor mu?

Evet. Bu sistem yerel kişisel ajanları, geniş dil modellerini, gelişmiş içerik üretimini, üretken AI uygulamalarını, AI destekli üretkenliği, RTX oyunları, multitasking ve diğer AI tabanlı iş yüklerini destekler.

Prestige N16 Flip AI+ oyun için uygun mu?

Evet. Bu sistem NVIDIA’nın tüm RTX teknoljilerini barındırır. Böylece ince ve hafif bir yapı içinde sürükleyici bir oyun ve eğlence deneyimi sunar.

Bu sistem batarya süresi ve performans arasındaki dengeyi nasıl kuruyor?

NVIDIA RTX Spark, gelişmiş içerik üretimi, kişisel AI ajanlar ve yüksek performanslı oyun için sıra dışı bir güç verimliliğine sahiptir. Bu özellikler, Prestige N16 Flip AI+ laptopun ince ve hafif yapısına rağmen taşınabilirlik ya da performanstan ödün vermeden genişletilmiş batarya kapasitesi sunmasını sağlar.

Tandem OLED ekranı benzersiz kılan nedir?

Tandem OLED ekran, çift katmanlı ışık yayma yapısı ile geleneksel OLED panellere kıyasla parlaklığı, verimliliği ve panel ömrünü büyük ölçüde arttırır.

Bu laptopun ekran özellikleri nelerdir?

Prestige N16 Flip AI+, 1000 nit üzerinde zirve parlaklık sunan 16 inç UHD+ Tandem OLED ekran ile gelir. %100 DCI-P3 renk gamı, Calman onayı ve Delta E <1 renk doğruluğuna sahiptir.

Bu laptop stylus desteği sunuyor mu?

Evet. Bu sistem MSI Nano Pen ile not alma, çizim, sunum ve kreatif iş akışlarını destekler.

Bu laptopun batarya kapasitesi nedir?

Prestige N16 Flip AI+ laptop, 99.9Wh batarya ile gelir. Böylece üretkenliğinizi gün boyu hareket halindeyken bile sürdürebilirsiniz.

2’si 1 arada tasarımın kullanım amaçları nelerdir?