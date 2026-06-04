Biliyorsunuz, Elon Musk ve ekibi son dönemlerde Çin pazarında biraz zorlanıyor, “Acaba Çinliler piyasayı tamamen mi kapatıyor?” diye düşündürüyordu. Ama mayıs ayı verileri geldi ve Tesla cephesinde moraller tavan yapmış durumda! Çin Binek Otomobil Birliği’nin (CPCA) taze açıkladığı verilere göre, Tesla’nın Şanghay’daki devasa Gigafactory tesisinden çıkan araçların teslimatı geçen yılın aynı dönemine göre tam %39,4 artarak 85 bin 982 adede ulaştı. Yani neredeyse %40’lık bir zıplama söz konusu. Şanghay’daki bu fabrika sadece Çin iç pazarına çalışmıyor, bizim yollarda da sıkça gördüğümüz Model 3 ve Model Y’leri dünyanın dört bir yanına gönderen ana merkez konumunda.

Peki, sadece Tesla mı kazandı? Tabii ki hayır. Çin’deki elektrikli araç pazarında genel bir canlanma, tabiri caizse bir bahar havası var. Mayıs ayında Çinli üreticiler toplamda 1,36 milyon adet elektrikli binek araç satışı yaptı. Bu da geçen yıla göre %12’lik bir büyüme demek.

Tesla’nın en dişli rakibi olan BYD de boş durmuyor. Adamlar tam 8 aydır ufak ufak devam eden düşüş trendine nihayet “dur” dedi ve mayıs ayında 376 bin 990 adet yeni nesil araç teslimatı gerçekleştirerek eski şaşalı günlerine göz kırptı.

Piyasadaki Diğer Oyuncularda Durum Ne? Ortalık tam bir kurtlar sofrası dostlar. Stellantis destekli Leapmotor ve Geely’nin premium markası Zeekr, satışlarını yıllık bazda %80’in üzerinde artırarak şov yaptı. Yeni amiral gemisiyle piyasayı sallayan Nio %62,3 büyürken, telefon işinden sonra otomobilde de “Ben de varım!” diyen Xiaomi, mayıs ayında teslimatlarını %7,1 artırarak 30 binden fazla elektrikli aracı yollara çıkardı.

Tabii herkesin yüzü gülmüyor; Li Auto %18,4, XPeng ise %4,1’lik bir düşüşle mayıs ayını biraz buruk kapattı.

Kısacası elektrikli araç dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor ve Tesla “Ben buradayım” mesajını çok net verdi. Siz ne düşünüyorsunuz, Tesla bu yükselişini sürdürebilir mi yoksa Çinli yerli markalar tamamen liderliği ele geçirir mi?