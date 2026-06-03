Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım A.Ş., yeni yönetim yapılanması, genişleyen marka portföyü ve stratejik büyüme vizyonunu teknoloji basınıyla bir araya geldiği özel bir etkinlikle paylaştı. 3 Haziran’da şirketin ofisinde gerçekleşen buluşmada, TP Vision iş birliği kapsamında Philips TV kategorisinde başlayan yeni dönem ve markanın Türkiye’deki büyüme stratejisi aktarıldı. Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Masalcı, Genel Müdür Gürkan Şengil, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Göver ve Ürün & Pazarlama İletişimi Müdürü Gülce Tecdelioğlu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte şirketin yeni dönem hedefleri, pazarlama vizyonu ve teknoloji tüketimindeki dönüşüm değerlendirildi.

“Daha Çevik ve Daha Entegre Bir Yapı Oluşturduk”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilişim ve Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Masalcı, Boğaziçi Bilişim’in yalnızca büyüme değil aynı zamanda dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek “Organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik, yönetim kadromuzu güçlendirdik ve çok daha çevik, çok daha entegre bir yapı oluşturduk. Philips TV tarafında artık satış ve pazarlama süreçlerinde çok daha kapsamlı bir sorumluluk üstleniyoruz” dedi. Masalcı ayrıca değişen tüketici alışkanlıklarının teknoloji kategorilerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, televizyonun artık yalnızca bir cihaz değil; kullanıcıların içerik tükettiği, bağlantıda kaldığı ve yaşam alanlarının merkezine taşıdığı bir deneyim alanı haline geldiğini vurguladı.

Philips TV Tarafında Uçtan Uca Yapılanma

Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Genel Müdürü Gürkan Şengil ise TP Vision iş birliği kapsamında Philips TV ve Philips Ambilight TV tarafında satıştan pazarlama iletişimine, kanal yönetiminden saha operasyonlarına kadar uzanan daha entegre bir yapı kurduklarını belirtti. Şengil “Bizim burada en büyük hedefimiz sadece ürün satmak değil; iş ortaklarımızla daha yakın çalışan, tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt veren ve marka deneyimini daha güçlü hale getiren bir ekosistem oluşturmak” diye konuştu. Şengil ayrıca şirketin büyüme stratejisinin yalnızca televizyon kategorisiyle sınırlı olmadığını; Dyson ve UGREEN gibi markalarla bağlantı teknolojileri, mobil yaşam ürünleri ve görüntü teknolojileri alanlarında da yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Marka Deneyimi ve İletişim Yatırımları Öne Çıkacak

Etkinlikte yeni dönemde özellikle marka görünürlüğü, perakende deneyimi, saha yapılanması ve tüketici deneyimine odaklanılacağı mesajı verildi. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Göver, Philips TV tarafında Ambilight teknolojisinin sunduğu deneyimin daha güçlü anlatılacağı bir döneme girildiğini belirtirken, UGREEN markasının bağlantı teknolojileri ve hızlı şarj çözümleri alanındaki büyüme potansiyeline dikkat çekti. Ürün & Pazarlama İletişimi Müdürü Gülce Tecdelioğlu ise teknoloji dünyasının artık yalnızca ürünlerle değil deneyim, kurum kültürü ve marka hikayeleriyle büyüdüğünü ifade etti. Teknoloji sektöründe kadınların daha görünür olmasının önemine dikkat çeken Tecdelioğlu, yeni dönemde daha dinamik ve yaratıcı bir iletişim yapısı kurmayı hedeflediklerini belirtti. Teknoloji basınının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Boğaziçi Bilişim’in yeni dönem yapılanması, büyüme hedefleri ve marka yatırımları hakkında bilgi paylaşılırken şirketin önümüzdeki dönemde iletişim, kanal yapılanması ve tüketici deneyimi tarafında daha görünür ve daha güçlü bir strateji izleyeceği mesajı verildi.