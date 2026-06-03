COMPUTEX 2026’da MSI bugün Intel® Arc™ G3 Extreme işlemciye sahip avuç içi oyun konsolu Claw 8 EX AI+ ile gelen yenilikleri tanıttı. MSI taşınabilir konsolunun yanı sıra markanın süregelen tasarım inovasyonları ve işçilik kalitesine olan bağlılığını yansıtan ve 40. yıl dönümü sebebiyle sınırlı sayıda üretilen birkaç yeni laptop modelini de ziyaretçilere sundu.

Bu lansmanlar ile MSI sektör lideri işlemci teknolojilerini pazara sunmayı sürdürürken AI CPU portfolyosunu da genişletiyor. Bu ürünler şık tasarımları ve yüksek performansları ile taşınabilir oyun, içerik tasarımı ve günlük üretkenlik arasında mükemmel bir denge kuruyorlar.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: 40. yıl dönümü nedeniyle sınırlı sayıda üretilen bu masaüstü alternatifi oyuncu laptopu Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 ile geliyor.

Claw 8 EX AI+: Dünyanın ilk Intel® Arc™ G3 Extreme işlemcilerine sahip avuç içi konsolları gelecek nesil AAA oyun performansını taşınabilir bir boyutta sunuyor.

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Bu premium sınıf AI üretkenlik laptopu, MSI’ın Artisan koleksiyonuna eklenerek sanatsal ilhamı modern teknoloji ve taşınabilirlikle birlikte sunuyor.

Yeni ürünler: Yepyeni Katana serisi, Venture serisi ve bölgeye özel üretilmiş Crosshair 16 HX MLG Edition ile geniş yelpazede oyun ve üretkenlik ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: MSI’ın 40.Yıl Şaheseri

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic MSI’ın laptoptaki üstün işçiliğinin zirvesini temsil ediyor.

Öne çıkan özellikler ve teknik detaylar:

MSI’ın 40. yıl dönümü şerefine üretilen amiral gemisi, Draco takımyıldızından ilham alıyor. Zarif metal gravür ve anodize yüzey ile birinci sınıf işçilik ve tasarımda mükemmelliği vurguluyor.

Özel koleksiyoner bandılı içinde fare, mousepad ve hatıra parası ile sınırlı üretim kimliğini öne çıkarıyor.

Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 ile bu 18” masaüstü alternatifi oyuncu laptopu 4K 240Hz Mini LED ekran, mekanik per-key RGB klavye, dokunsal geri bildirime sahip touchpad ve gelişmiş buhar odası soğutma sistemi ile taviz vermeyen bir performansa sahip.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic modeli MSI’ın laptopta geldiği en son noktayı temsil ediyor. Kuzey gökyüzüne hükmeden Draco takımyıldızından esinlenen bu tasarım dayanıklı, kendini anında hissettiren baskın bir gücü simgeliyor.

MSI’ın 40. Yılı anısına sınırlı sayıda üretilen bu model, markanın yenilik ve tasarımdan ödün vermeyen karakterinin bir yansıması. İnce detaylarla metal aşındırma yöntemi ile oluşturulan dokusu ve renkleri doğrudan metale işleyen anodize yüzeyi ile bu kasa hem daha dayanıklı, hem de dinamik ışık yansımaları üreterek üstün kalitesini gözler önüne seriyor.

En yeni Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 ile Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic oyuncular, tasarımcılar ve ödün vermeyen bir performans arayışındaki profesyoneller için üretilmiş bir 18 inç masaüstü alternatifi laptoptur. Ayrıca sektör lideri 18” 4K 240Hz Mini LED ekran, mekanik per-key RGB klavye, dokunsal RGB geri bildirime sahip touchpad ve geliştirilmiş buhar odası soğutma çözümü ile gerçek bir tasarım, mühendislik ve oyun performansı sunar. Hem performans, hem de işçilikte en iyiyi arayan kullanıcılar için tasarlanan bu amiral gemisinin üstün deneyimini tamamlamak için kutusuna fare, mousepad ve hatıra parası dahil edildi.

MSI Claw 8 EX AI+: Avuç içi oyun evriminde yeni adım

Claw 8 EX AI+: Dünyanın ilk Intel® Arc™ G3 Extreme işlemcili avuç içi oyun konsolu

Öne çıkan özellikler ve teknik detaylar:

Gelecek nesil işlemci: Intel® Arc™ G3 Extreme işlemci ve en yeni Arc mimarisi

Sürükleyici Görüntü: 8 inç 120Hz VRR ekran ile akıcı, takılmasız, yırtılmasız, kapsayıcı bir görüntü deneyimi

Hassas Denetimler: Yenilenen ergonomik kavrama bölgeleri, Hall-effect tetikleri ve joystick düğmeleri, tepki hızı arttırılan D-pad

Gelişmiş Geri bildirim: Üst sınıf lineer motorlar ile daha hassas bir dokunsal geri bildirim

Yazılımsal Geliştirmeler: XeSS 3, çoklu kare oluşturma (MFG) desteği ve sezgisel Xbox Modu ile oyuna asla ara vermeyin.

Claw 8 EX AI+ dünyanın Intel® Arc™ G3 Extreme işlemciye sahip ilk avuç içi oyun konsoludur. Bu işlemci Intel’in avuç içi oyun cihazları için geliştirdiği ilk platform olarak grafik performansında büyük bir devrim yaratıyor ve oyunları güçlü verimliliği ile AAA oyunlarda bile oyun seanslarını etkin olarak uzatıyor.

En yeni Intel Xe grafik mimarisi ve çoklu kare oluşturma (MFG) özellikli geliştirilmiş XeSS3 ile bu cihaz yüksek kare hızlarına ulaşırken üstün tepki hızı ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Kesintisiz mobil oyun deneyimi için tasarlanan Claw 8 EX AI+, 8 inç 120Hz VRR ekranı sayesinde birçok oyun tarzında akıcı görseller sunar. Baştan tasarlanan kasası, uzun seanslarda daha fazla konfor için ergonomik kavrama bölgelerine sahip. Hall-effect tetik ve çubuklarına ek olarak yenilenen bumper ve D-pad tuşları sayesinde daha kapsayıcı bir oyun deneyimi için çok daha ileri bir hassasiyet seviyesine ulaştı.

Bu cihaz ayrıca yeni üst sınıf lineer motoru ile daha hızlı tepki süresi ve dokuları da algılayan daha detaylı bir dokunsal geri bildirim sunmakta. Gelişmiş enerji verimliliği sayesinde daha uzun oyun seanslarına olanak tanıyor.

Yazılım tarafında Claw 8 EX AI+ sezgisel Xbox Modu ile gelir. Böylece oyunları daha hızlı açabilir ve keyfiniz kesintiye uğramadan oynamaya devam edebilirsiniz. Yeniden tasarlanan Hızlı Ayarlar menüsü sayesinde MFG ve oyun için çerçeve denetimleri gibi ayarları kolayca yapabilir, performans optimizasyonunu kendi tercihlerinize göre belirleyebilirsiniz.

Özel “Void Purple” renk teması ile gelen Claw 8 EX AI+, birinci sınıf avuç içi oyun konsolu konumlandırmasını destekleyen cesur ve modern bir tasarıma sahip.

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Sanattan ilham aldı, yaratıcılık için üretildi

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Sanat ve teknolojinin buluşması

Öne çıkan özellikler ve teknik detaylar:

MSI’ın Artisan koleksiyonuna katılan bu yeni üye, Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” ve “Ren Nehri Üzerinde Yıldızlı Gece” eserleri ile sanat, ışık ve gölgeyi modern teknoloji odaklı bir tasarımda buluşturuyor.

Seçkin işçiliği günlük kullanım çeşitliliği ile bir araya getiriyor ve MSI’ın birinci sınıf tasarıma olan tutkusunu tasarımcı odaklı inovasyonla birleştiriyor.

En yeni Intel® Core™ Ultra Series 3 işlemciler ile güçlü performans ve gün boyu batarya süresini taşınabilir bir üretkenlik laptopunda sunuyor.

MSI, en yeni teknolojileri premium sınıf işçilik ile sunan Artisan koleksiyonunu Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition ile genişletti. Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” ve “Ren Nehri Üzerinde Yıldızlı Gece” eserlerini kulllanan bu tasarım, gece gökyüzünün —biri dışavurumcu ve dinamik, diğer ise sakin ve özdüşünümcü- iki büyük tasvirini tek bir görsel konseptte birleştirmekte. Işık ve gölgenin etkileşimi ile MSI bu şaheserleri sanat ve teknoloji arasında köprü oluşturan modern bir tasarım diline tercüme ediyor.

En yeni Intel® Core™ Ultra Series 3 işlemciler ile gelen Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition laptop, sanatsal ifadeyi güçlü performans ve gün boyu batarya ömrüyle birleştirerek, günlük kullanım için tasarlanmış taşınabilir bir üretkenlik dizüstü bilgisayarı sunuyor. Yeni Ürünler: Yeni Katana Serisi, Venture Serisi ve Stella Beyaz Crosshair 16 HX MLG Edition

MSI aynı zamanda farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden yepyeni Katana serisi, Venture serisi ve Crosshair 16 HX MLG Edition laptoplarını da tanıttı.

Yeni Katana serisi MSI’ın Gaming mirasının devamı olarak, tazelenmiş bir tasarımı ve performans odaklı mimarisi ile ana akım oyunculara güvenilir güç ve kapsayıcı oyun deneyimleri sunuyor.

Venture serisi ise en yeni Intel® Core™ Ultra işlemcilerle (Series 3) yenilenerek günlük ihtiyaçlar için mükemmel bir denge sunuyor. Güçlü soğutma özelliği sayesinde bu seri üretkenlik ve eğlenceden hafif kreatif iş yüklerine kadar birçok kullanım senaryosu için kararlı ve verimli performans vaat ediyor.

Crosshair 16HX MLG Edition, ışık değişiminde hafif alev kırmızısı alt tonları ortaya çıkaran Stellar White kasasının sedef yüzeyi ile cesur ve dinamik bir görsel kimliğe sahip. Oyuncu kültürü, teknoloji ve genç yaratıcılığı temsil eden ve MSI’ın orijinal maskot karakteri MSI MLG’den (Ejderha Prensesi) esinlenen bu tasarım Gaming serisine eşsiz bir kimlik kazandırıyor.