Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “En İyi Yeni Çıkan” Oyun #12

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin on birinci gün önerisinde Steam’im 2017 yılında en çok satan oyunları ile karşınızdayız.
Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi on birinci gününde sizlere Steam’de 2017 yılında en çok satan 5 oyunu önererek serimize devam ediyoruz.
1- Outlast 2 – 24,50 TL (%50 İndirim)
Korku oyunu denilince ilk akla gelen yapımlardan olan Outlast’ın yeni yapımı Outlast II, her ne kadar bazı eleştirileri almış olsa da fiyatıyla korku yapımı arayanlar için ideal.
2- TEKKEN 7 – 74,50 TL (%50 İndirim)
Dövüş oyunu dediğimizde zaten aklımıza 2-3 yapım gelir. Bunlar Street Fighter, Mortal Kombat ve elbette Tekken. Tekken serisinin son üyesi Tekken 7 ise 2017’de karşımıza çıkarak efsane bir geri dönüş yaptı. Fiyatı yüksek sayılsa da %50 indirim güzel bir fırsat.
3- Quake Champions – 66,74 TL (%25 İndirim)
FPS denildiğinde en eski yapımlardan ve yıllar önce Quake 3 Arena ile tüm oyuncularının gözdesi olan Quake’in son yapımı online oyun tarzı ile geldi. E-Spor dünyasına erken erişim ile giriş yapan Quake Champions, eski oyunlarının hatrına listemizdeki yerini buldu.
4- PRO EVOLUTION SOCCER 2018 – 99,50 TL (%50 İndirim)
Ülkemizde PlayStation Cafe dediğimiz yerleri PES Cafe dememizi sağlayan Pro Evolution Soccer’ın son yapımı birçok yenilik ile gelirken %50 indirim ile geliyor. 200 TL’den 100 TL’ye inince fırsat bu fırsat denilebilir.
5- Life is Strange: Before the Storm – 40,60 TL (%30 İndirim)
Seçim kararlarını sizin verdiğiniz efsanevi oyunlardan biri olan Life is Strange’in devam yapımı Before the Storm’da kontrölümüzde Chloe var. %30 indirim olsa da 40 TL oldukça uygun bir fiyat olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.
- #1 – 22 Aralık Cuma
- #2 – 23 Aralık Cumartesi
- #3 – 24 Aralık Pazar
- #4 – 25 Aralık Pazartesi
- #5- 26 Aralık Salı (Bağımsız – Indie)
- #6- 27 Aralık Çarşamba (20 TL Altı)
- #7- 28 Aralık Perşembe (10 TL Altı)
- #8- 29 Aralık Cuma (Türkçe)
- #9- 30 Aralık Cumartesi (Bundle)
- #10- 31 Aralık Pazar (Simülasyon)
- #11- 1 Ocak Pazartesi (En Çok Satan)
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