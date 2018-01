Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “En İyi Yeni Çıkan” Oyun #12

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin on birinci gün önerisinde Steam’im 2017 yılında en çok satan oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi on birinci gününde sizlere Steam’de 2017 yılında en çok satan 5 oyunu önererek serimize devam ediyoruz.

Korku oyunu denilince ilk akla gelen yapımlardan olan Outlast’ın yeni yapımı Outlast II, her ne kadar bazı eleştirileri almış olsa da fiyatıyla korku yapımı arayanlar için ideal.

Dövüş oyunu dediğimizde zaten aklımıza 2-3 yapım gelir. Bunlar Street Fighter, Mortal Kombat ve elbette Tekken. Tekken serisinin son üyesi Tekken 7 ise 2017’de karşımıza çıkarak efsane bir geri dönüş yaptı. Fiyatı yüksek sayılsa da %50 indirim güzel bir fırsat.

FPS denildiğinde en eski yapımlardan ve yıllar önce Quake 3 Arena ile tüm oyuncularının gözdesi olan Quake’in son yapımı online oyun tarzı ile geldi. E-Spor dünyasına erken erişim ile giriş yapan Quake Champions, eski oyunlarının hatrına listemizdeki yerini buldu.

Ülkemizde PlayStation Cafe dediğimiz yerleri PES Cafe dememizi sağlayan Pro Evolution Soccer’ın son yapımı birçok yenilik ile gelirken %50 indirim ile geliyor. 200 TL’den 100 TL’ye inince fırsat bu fırsat denilebilir.

Seçim kararlarını sizin verdiğiniz efsanevi oyunlardan biri olan Life is Strange’in devam yapımı Before the Storm’da kontrölümüzde Chloe var. %30 indirim olsa da 40 TL oldukça uygun bir fiyat olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.