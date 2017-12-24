Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 Oyun #3

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin üçüncü gün önerisiyle karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi üçüncü gününde sizlere 5 farklı oyun önererek serimize devam ediyoruz.

Team Cherry isimli indie geliştiriciler tarafından ortaya çıkarılan, grafikleri ve oynanışıyla bizleri hayran bırakan Hollow Knight, listemizdeki yerini aldı. 16 TL’ye bulabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan bu yapımı sakın kaçırmayın.

Ninja Theory tarafından kısmen düşük bütçe ile gelen, gelir gelmez de tüm platformların favori yapımları arasına giren Hellblade, grafik kalitesi ve hikayesi ile bizleri derinden etkiledi. Sağlam bir hikayeye sahip oyun arayanlar kaçırmamalı.

Uzay simülasyonu denilince ilk akla gelen yapım olan Elite Dangeorus, hala bu alanın en iyisi konumunda. Uzayda gezinmek ve uzay araçlarını ve gezegenleri keşfetmek istiyorsanız derdinize derman olacak yapım tabik 20 TL’den düşük fiyatıyla Elite Dangerous olacak.

Deyim yerinde ise NASA’yı ayağınıza getiren Kerbal Space Program, basit bit uzay aracı yapım ve uzay keşif simülasyonu gibi gözükse de fazlasıyla kafanızı kurcalayacak ve sizi yoracak etmenlere sahip. Ancak iddia ediyoruz sadece bu oyunla bile birçok teknik ve uzay ile alakalı bilgileri öğreneceksiniz.

Bir strateji klasiği haline gelen Age of Empires II, HD adını alan remastered versiyonu ile karşımıza çıkmıştı. Bu çıkışının ardından bir de 3 adet ek paket bile alan yapım için Microsoft Stüdyoları bu tüm eklentileri ile beraber oldukça uygun fiyata sunuyor. Hem yeni nesil gençliğin tatması gereken bir oyun olan AoE II hem de yıllar önce deliler gibi oynayan nesil için yeniden eskileri yadetme fırsatı ve aynı zamanda yenilikler sunuyor.

Böylece üçüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.

#1 – 22 Aralık Cuma

#2 – 23 Aralık Cumartesi