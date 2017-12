Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Bağımsız” Oyun #5

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin beşinci gün önerisinde en iyi indie, yani bağımsız yağımcı oyunlar ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi beşinci gününde sizlere 5 farklı indie oyun önererek serimize devam ediyoruz.

Playdead isimli geliştirici tarafından gelen LIMBO ve INSIDE ikilisini 17,19 TL’ye almadan geçmeyiniz. Hikayesi, müzikleri ve atmosferi ayrı ayrı efsanevi olan bu iki oyunu bir arada bulmuşken kaçırmamak gerekli.

Yine platform tarzı diyebileceğimmiz, Microsoft’un destek verdiği indie yapımlardan biri olan Ori, belki de listemizin en şahane atmosfere sahip oyunu olabilir. 15 TL’den kat be kat fazlasını hak ediyor.

To The Moon ile gönlümüzde taht kuran Kan Gao, ya da Freebird Games, A Bird Story ile piksel dünyada en iyi hikaye anlatan ekip olduğunu bizlere göstermişti. Bir de yeni olarak Finding Paradise‘ı çıkartan ekibin bu üç yapımı da almaya değer. Ama favorimiz 2 TL gibi komik bir rakama satılan A Bird Story.



Bulmaca ve kafa patlatmayı severler için efsanevi bir oyun sayılabilecek The Room serisi, normalde Fireproof games tarafından mobil platforma çıkarılmıştı. Ardından grafik geliştirmeleri ile PC’ye gelen yapım, 3,40 TL’nin kat be kat fazlası değerinde bir zaman geçirtecek. Aynı zamanda The Room Two‘yu da denemelisiniz.

2018 yılında merakla beklediğimiz A Way Out’u da yapan abiler olan Starbreeze ekibinin tek klavyede iki ayrı karakteri ayrı ayrı yönetmemizi istediği muhteşem bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. İki kardeşin hikayesinde oldukça duygusal anlar da bizleri beklemekte.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.