Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Türkçe” Oyun #8

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin sekizinci gün önerisinde en iyi Türkçe dil destekleyen oyunlar ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi sekizinci gününde sizlere 5 farklı Türkçe dil desteğine oyunlar önererek serimize devam ediyoruz.

Hayatta kalma türünün en bariz örneklerinden biri olan ARK, Türkçe dil desteğiyle de ön plana çıkarken %60 indirim oranı oldukça dikkat çekici görünüyor.

Harika bir anlatıma sahip olan The Long Dark, oyun açıklamasında olduğu gibi sessiz bir kıyameti konu alırken bunu çok güzel bir biçimde işliyor. Yine bir hayatta kalma oyunu olan bu yapım, Türkçe desteğiyle de rahat bir oynanışa sahip.

Son HITMAN oyunu pahalı gelenler için güzel bir seçenek olan Absolution, tüm ek paketleri ile beraber 9,75 TL’ye Türkçe menüsü ile alınabilecek yegane oyunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Oldukça yeni sayılabilecek bir bağımsız yapım olan Hob, size gerçekten hoş vakit geçirmeye kararlı duruyor. Tamamen Türkçe desteği sunması da cabası.

%100 Türkçe oyun dediğimizde ilk aklımıza gelecek seri olan Crysis, elbette listemizdeki yerini aldı. Crysis, Crysis Warhead ve Crysis 2 Maximum Edition sürümlerini içeren bu set, oynamamış kişiler kaldıysa kesinlikle tercih etmesi gereken yapımlardan.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.