Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 Oyun #2

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin ikinci önerisiyle karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi ikinci gününde sizlere 5 farklı oyun önererek serimize devam ediyoruz.

Mini arabalar ile futbol ve basketbol oynamak gibi bir konsept ile çıkagelen ve arkadaşlar arasında oynamanın fazlasıyla eğlenceli olduğu Rocket League, %40 indirimle satılıyor. Eğer boş zamanlarınıza eğlence katmak istiyorsanız tercihiniz RL olabilir.

“Souls Oyunları” diyecek kadar kendisi adına bir tür ortaya koyan Dark Souls’un son yapımı, hem atmosferi hem oynanışı ile bizleri derinden etkilerken, zor yapısı ile oyunlarda gerçek manada zorluk arayanları bekliyor.

Strateji oyunu dediğimizde ilk aklımıza gelecek yapımların başında gelen Civilization serisinin son üyesi VI, fazlasıyla olumlu eleştiriler alarak yoluna devam ediyor. Bu Kış İndirimleri’nde %50 indirim alan oyun, meraklıları için oldukça sağlam bir indirim almış oldu.

Oyun dünyasının en popüler kadın karakteri olan Lara Croft’un son macerasını konu alan Rise of the Tomb Raider, 75’ten fazla “Yılın Oyunu” ödülü adayı olmasıyla ön plana çıkıyor. 20 yıllık serüvene özel GOTY benzeri paket olarak sunulan yapımı satın almanız halinde tüm ek paketlere de sahip olacaksınız.

RPG dünyasının en iyi, en büyük ve en popüler oyunu haline gelen Skyrim, piyasaya çıkışının ardından yıllar geçmesine rağmen geliştirilmeye devam ediyor. Gelişmiş grafik özellikleri ile Special Edition olarak sunulan Skyrim, %50 indirim ile hem oynayanların yeni grafik özellikler ile oynayabilmesi hem de oynamamış olanların günümüz kalitesinde bir Skyrim deneyimi yaşayabilmesiyle ön plana çıkan yapımı karşımayınız.

Böylece ikinci 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.

#1 – 22 Aralık Cuma