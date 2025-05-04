Oyun dünyasının efsanelerinden biri olan Half-Life serisinin yeni oyunu Half-Life 3 çıkış tarihi merakla bekleniyor. Valve cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, güvenilir kaynaklardan gelen iddialar Half-Life 3 söylentilerini güçlendiriyor. Peki Half-Life 3 ne zaman çıkacak?

Yeni Half-Life oyunu gerçek oluyor! Half-Life 3 ne zaman çıkacak?

Half-Life serisinin yeni oyunu Half-Life 3 hakkında söylentiler artıyor. Half-Life 3 çıkış tarihi hakkındaki söylentilere göre, geliştirme süreci yıllar önce başlatılan oyunla ilgili testlerin başladığı ve projenin yaz aylarında tanıtılacağı öne sürülüyor.

Ortaya çıkan bilgiler, Valve’ın “HLX” kod adıyla anılan yeni bir projeyi neredeyse tamamladığını gösteriyor. Bu projenin, önceki VR yapım olan Alyx gibi sanal gerçeklik odaklı olmayacağı ve tamamen klasik bir FPS deneyimi sunacağı ifade ediliyor.

İddialara göre oyun tamamen oynanabilir durumda ve şu anda geniş çaplı optimizasyon testleri gerçekleştiriliyor. Tüm bu gelişmeler, akıllara Half-Life 3 ne zaman çıkacak? sorusunu getiriyor. Eğer planlar değişmezse, tanıtımın ardından 2026 kışında çıkış yapılabileceği konuşuluyor.

Valve’ın 2004’te çıkardığı Half-Life 2 sonrası, Episode 1 ve 2 ile devam eden hikâye uzun süredir askıya alınmıştı. Bu nedenle seriye olan ilgi hâlâ oldukça güçlü. HLX’in yeni Half Life oyunu olup olmadığı netleşmese de, projeye dair sızıntılar beklentileri zirveye çıkarmış durumda.

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