Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 Oyun #1

Steam’in yıl sonu ya da yıl başı indirimleri dün akşam 21:00’da başladı. İşte bu indirim dönemi boyunca sizlere her gün 5 oyun önereceğiz.

Steam’in Yaz İndirimleri ile beraber en popüler indirim dönemi olan Kış İndirimleri / Yıl Sonu İndirimleri / Yılbaşı İndirimleri nihayet başladı. 21 Aralık 2017 21:00’da başlayan indirim şöleni 4 Ocak 2018 21:00’a kadar devam edecek. Biz de HWP olarak bu süre boyunca sizlere her gün 5 oyun önererek bu indirim döneminden fazlasıyla yararlanmanız için listeler sunacağız.

Bugün de ilk günü olması sebebiyle ilk dikkatimizi çeken 5 oyun ile başlıyoruz;

2013’ten bun yana hala fazlasıyla oynanan ve dikkat çeken yapımların başında gelen GTAV, %60 indirim alarak 71,24 TL’ye indi. Özellikle GTA Online tarafında oynanmaya devam eden kullanıcılar için de 1.250.000 GTA Doları veren paket ile beraber satın alarak Online tarafında da ekstra bir gelir de elde edebilirsiniz.

Her indirim döneminin klasiği haline gelen CS:GO, tabiki bu indirim döneminde de klasikleşmiş %33 indirime girerek ön plana çıkıyor. Son dönemde PUBG’nin gölgesinde kalan CS:GO’yu halen edinmemiş olanlar var ise bu fiyata kaçırmaması gerektiğini belirtmiş olalom.

Gelmiş geçmiş en iyi RPG yapımlarından biri olan The Witcher 3, gerçek anlamda efsanevi bir oyun deneyimi sunuyor. GOTY sayesinde tüm DLC paketlerine de sahip olabileceğiniz oyunu 30 TL fiyatıyla kaçıranlar sonradan çok üzüleceklerdir.

Tam bir ekip işi olan ve oynayanlar tarafından oldukça sevilen Ubisoft yapımı Rainbow Six Siege, Starter Edition olarak oldukça uygun fiyata satılıyor. Standart Edition’dan pek de farkı olmamasına rağmen yaklaşık 70 TL fiyat farkı olan yapımı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Yılın en iyi platform oyunu olup retro oyun ve çizgi film özlemimizi dindiren Cuphead, çıkmasının üzerinden çok geçmeden ilk indirimini aldı bile. %15 indirim ile 26,35 TL’ye düşmesiyle kesinlikle almanız gereken bir yapım olduğunu söylememize gerek olduğunu düşünmüyoruz.

Böylece bugünün ilk 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.