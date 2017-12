Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 Oyun #4

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin dördüncü gün önerisiyle karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi dördüncü gününde sizlere 5 farklı oyun önererek serimize devam ediyoruz.

Counter Strike: Global Offensive, Portal 1-2, Left 4 Dead 1-2 gibi efsanevi yapımların hepsine sahip olmak, Half-Life serisini de kütüphanenizde tutmak için muhteşem bir fırsat sunan Steam, Valve ürünü olan oyunları tek bir çatı altında toplayıp, %92 gibi de oldukça yüksek bir indirim ile sunuyor. Kaçırmamak farz olmuş sanki 🙂

Total War serisinin son yapımı olan Warhammer, bu Kış İndirimleri ile beraber %60 düşüş yaşadı. Strateji severlerin dikkatini çeken yapımı bu indirim döneminde kaçırmamak gerek.

Wolfenstein II: The New Colossus yılın en iyi oyunlarından biri iken bu Wolfenstein’in yeni serisini tatmamış olanlar için güzel bir paket hazırlanmış. Hem Wolfenstein The New Order, hem The Old Blood yapımlarını içeren ikili pakete bir de %50 indirim uygulanmış. Ancak tahminime göre bu ikiliyi oynadıktan sonra ilk işiniz The New Colossus’u almak olabilir.

Indie yapımlar arasında kesinlikle en iyilerin arasında olan This War of Mine, savaşların diğer yüzünü yansıtan, hayatta kalma temalı bir yapım. Mobil platformda da bulunan bu oyun 6,20 TL gibi bir ücreti fazlasıyla hak ediyor.

Korku, gerilim, karanlık atmosfer ve uygun fiyat. İşte tüm bunları içeren süper bir yapım olan SOMA, korku yapımları arayanlar için bire bir. Oyunun ne kadar iyi olduğunu bilmeyenler için Amnesia gibi bir seriyi yapan ekip tarafından çıkarıldığını belirtmek yeterli olacaktır.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.