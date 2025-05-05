Esnek ürün seçenekleri ile dünyada milyonlarca kullanıcının kolay ve bağlantılı yaşamın keyfini çıkarmasını sağlayan EZVIZ, son kullanıcıya yönelik tasarladığı akıllı kapı görüntüleyicileri ile ev güvenliğini teknolojik çözümlerle buluşturuyor. Dışarıdayken kapıyı telefondan EZVIZ DP2C akıllı kapı görüntüleyici ile görüntüleyin.

Dışarıdayken kapıyı telefondan EZVIZ DP2C akıllı kapı görüntüleyici ile görüntüleyin

Bu çözümler arasında bulunan kablosuz EZVIZ DP2C hem kapı dürbünü kamerası hem de kapı zili olarak kullanılıyor. Akıllı kapı görüntüleyicisi hem mekan içinden hem uzaktan kapıyı görüntüleme fırsatı veriyor. Ezvız akıllı görüntüleyici ultra geniş görüş açısı, gece görüşü, uzun batarya kullanım süresi, hareket algılama, 1080 P video gibi özellikleri ile kullanımda fark yaratıyor.

Ev güvenliğiyle ilgili kaygıları olanlar için en son teknolojiye sahip akıllı kapı görüntüleyici DP2C ile tüm endişeler son buluyor. DP2C, şık ve modern bir tasarımın yanı sıra net görüntüleme, akıllı işlevler ve iç mekan renkli monitörü ile ziyaretçileri net görme ve kapıya bile gitmeden onlarla canlı görüşme keyfi yaşatıyor.

Mobil cihazlar üzerinden EZVIZ uygulaması aracılığıyla, kapıya bile gitmeden, gelen kişiyle içerdeki odadan akılı telefon üzerinden konuşulabiliyorken, gizliliği korumak adına ses değiştirme özelliği ile karşı tarafın sesi robotik bir ses olarak duyması da sağlanabiliyor. Ayrıca, kapı yakınında gerçekleşecek herhangi bir şüpheli durumda EZVIZ uygulaması aracılığıyla olayla ilgili uyarı alınarak hemen eve bağlanmak mümkün oluyor.

Uzaktayken eviniz için endişeleniyor musunuz?

DP2C, tüm ön kapı hareketlerini FHD çözünürlükte yakalıyorken hem EZVIZ uygulamasından hem de iç mekan renkli ekranından gerçek zamanlı video görüntülemeye imkan sağlıyor. 4,3 inçlik geniş ekran, özellikle yaşlılar ve çocuklar için oldukça kullanışlı. Çoğu insan ev dışındayken, evde yalnız kalan çocuk ya da akraba için endişe duyuyor. Eve gelen herkes hakkında anında bilgi almak artık çok kolay.

EZVIZ DP2C, PIR hareket algılama özelliği sayesinde ön kapıdaki ziyaretçiler ve hareketler hakkında anında mobil uyarılar almayı sağlıyor. Akıllı görüntüleyici, 155 derecelik ultra geniş açılı lensi ile optimum görsel kapsama alanı sağlıyor ve 5 metreye kadar mesafede olanların keskin gece görüşü ile net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca gündüz ve gece modları arasında otomatik geçiş yapıyor.

EZVIZ Hakkında

Her aileye görsel koruma ve somut neşe sağlamak için basit ama güçlü akıllı ev cihazları ve aletleri üretmeye odaklanan EZVIZ kendini her eve “kolay görüş” katmaya adamıştır. Akıllı ev teknolojilerinde küresel bir lider olan EZVIZ, 2013 yılından bu yana akıllı, bağlantılı yaşamın geleceğini güçlendiriyor ve durmak bilmeyen teknolojik yenilikleri, güvenli ve kullanışlı ürünleri, hızla gelişen ekosistemi ve güvenilir bulut hizmetleri ile geniş çapta tanınıyor. 130’dan fazla ülkedeki ayak iziyle, milyonlarca kullanıcının daha kolay ve daha akıllı bir hayat yaşamak için hayallerindeki evleri inşa etmelerine yardımcı oluyor.