Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Simülasyon” Oyun #10

Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Simülasyon” Oyun #10

31 Aralık, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin onuncu gün önerisinde en iyi simülasyon oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi onuncu gününde sizlere 5 farklı simülasyon oyunları önererek serimize devam ediyoruz.

1- F1 2017 – 53,40 TL (%40 İndirim)

Formula yarışlarının tek sayılabilecek simülasyonu olan F1 serisi son yapımı F1 2017 ile karşınızda. Şimdiden %40 indirim alan yapım yarış severler için bire bir.

2- Euro Truck Simulator 2 – 9,75 TL (%75 İndirim)

Belki de dünyanın en çok modlanan simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2, yok pahasına satılacak fiyatına düştü. Tır, hatta otobüs simülasyonu arayanlar buyurunuz.

3- Football Manager 2018 – 89,25 TL (%25 İndirim)

Futbolda sevdiği takımların yönetimi hatta teknik direktörü hakkında hiç de hoş düşünceleri olmayanlar için müthiş fırsat. FM 2018 ile güncel takım kadrolarını siz yönetebilirsiniz.

Yarış simülasyonu konusunda efsane olan Asetto Corsa, artık oldukça uygun fiyatıyla listenizdeki yerini aldı. Seveni çoktur belirtelim.

5- Farming Simulator 17 – 42 TL (%40 İndirim)

Belki de en garip simülasyon oyunu olan Farming Simulator 2017, tarım ülkesi olan Türkiye’de fazlasıyla sevildiğini belirtmiş olalım.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.

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