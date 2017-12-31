Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Simülasyon” Oyun #10

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin onuncu gün önerisinde en iyi simülasyon oyunları ile karşınızdayız.
Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi onuncu gününde sizlere 5 farklı simülasyon oyunları önererek serimize devam ediyoruz.
1- F1 2017 – 53,40 TL (%40 İndirim)
Formula yarışlarının tek sayılabilecek simülasyonu olan F1 serisi son yapımı F1 2017 ile karşınızda. Şimdiden %40 indirim alan yapım yarış severler için bire bir.
2- Euro Truck Simulator 2 – 9,75 TL (%75 İndirim)
Belki de dünyanın en çok modlanan simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2, yok pahasına satılacak fiyatına düştü. Tır, hatta otobüs simülasyonu arayanlar buyurunuz.
3- Football Manager 2018 – 89,25 TL (%25 İndirim)
Futbolda sevdiği takımların yönetimi hatta teknik direktörü hakkında hiç de hoş düşünceleri olmayanlar için müthiş fırsat. FM 2018 ile güncel takım kadrolarını siz yönetebilirsiniz.
Cevap Yazın: