Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Simülasyon” Oyun #10

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin onuncu gün önerisinde en iyi simülasyon oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi onuncu gününde sizlere 5 farklı simülasyon oyunları önererek serimize devam ediyoruz.

Formula yarışlarının tek sayılabilecek simülasyonu olan F1 serisi son yapımı F1 2017 ile karşınızda. Şimdiden %40 indirim alan yapım yarış severler için bire bir.

Belki de dünyanın en çok modlanan simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2, yok pahasına satılacak fiyatına düştü. Tır, hatta otobüs simülasyonu arayanlar buyurunuz.

Futbolda sevdiği takımların yönetimi hatta teknik direktörü hakkında hiç de hoş düşünceleri olmayanlar için müthiş fırsat. FM 2018 ile güncel takım kadrolarını siz yönetebilirsiniz.