Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “Bundle” Oyun #9

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin dokuzuncu gün önerisinde en iyi birden fazla oyun sunan bundle paketleri ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi dokuzuncu gününde sizlere 5 farklı bundle paketleri önererek serimize devam ediyoruz.

Orange Box, Valve’ın çıkardığı beş oyunu içinde barındıran bir paket olarak dikkat çekiyor. Bu oyunlar: Half-Life 2; Half-Life 2:Episode One; Half-Life 2:Episode Two; Team Fortress 2 ve Portal olarak seçilmiş. Eğer daha önce Valve Complete Pack önerimizi değerlendirmediyseniz yok fiyatına satılan bu paraya kaçmaz diyelim.

Son yapımı ile yine dünya savaşlarına dönen CoD serisine sıfırdan başlamak ya da tekrar etmek için mis gibi bundle sunulmuş. Call of Duty, Call of Duty 2 ve Call of Duty United Offensive’i barındıran Warchest, fiyatı biraz yüksek gibi olsa da nostalji için değerlendirmek gerekli diye düşünüyoruz.

Açık dünyayı tüm dünya ile tanıştıran Grand Theft Auto’nun üçlü paketi oldukça uygun fiyatla geliyor. GTA III, GTA San Andreas ve GTA Vice City’yi içeren paket, 15 TL bile olmayan fiyatla almaya değer görünüyor.

Gizlilik oyunlarının en efsanesi olup yeni dönemde bir türlü yapılamayan Splinter Cell ailesinin Splinter Cell, Splinter Cell Chaos Theory, Splinter Cell Double Agent ve Splinter Cell Conviction Deluxe Edition yapımlarını içeren oyun, gerçek gizlilik oyunu arayanların imdadına yetişiyor.

Korku ve aksiyon türünde çok önemli yere sahip olan F.E.A.R’ın bu paketi kesinlikle kaçmaz. İlk oyunu grafik olarak düşük olsa da devamında pek de fena sayılmayan ve hala sizi korkutmayı, germeyi başaran yapım bu listedeki favorimiz diyebiliriz.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.