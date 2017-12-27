Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “20 TL Altı” Oyun #6

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin altıncı gün önerisinde en iyi 20 TL altı oyunlar ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi altıncı gününde sizlere 5 farklı 20 TL altı fiyatlandırmaya sahip oyunlar önererek serimize devam ediyoruz.

Çoklu oyuncu modu ile futbol ve basketbol anlayışını yeniden yazan Rocket League, bu fiyata arkadaşlarınız ya da bireysel olarak eğlenceli vakit geçirmek için bire bir.

Lara Croft ablamızın maceralarının yeniden başladığı yapım olan ve serinin kendi adını taşıyan Tomb Raider, GOTY versiyonu ile bu fiyata bulabileceğiniz en iyi yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Her ne kadar fazla tutulmasa da 14,75 TL fiyatını fazlasıyla hak edebilecek bir yapım olduğunu belirtelim. Zamana üstünlük kurabilmek oyunda fazlasıyla heyecan verici.

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Saf aksiyon içeren bir GTA yapımı diyebileceğimiz Just Cause serininin en sevileni diyebileceğimiz JUC3, indirimli fiyatıyla oynamamış kişiler için süper fırsat.

Bir keskin nişancı olarak attığınız kurşunun gidişini yavaş çekimde görmek, aynı zamanda kafatasının, kaburgaların parçalanışını bile gösteren yapısıyla manyakca bir oyun olsa da keskin nişancı olmayı severler için muhteşem olduğunu belirtmiş olalım.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.