Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “10 TL Altı” Oyun #7

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin yedinci gün önerisinde en iyi 10 TL altı oyunlar ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi yedinci gününde sizlere 5 farklı 10 TL altı fiyatlandırmaya sahip oyunlar önererek serimize devam ediyoruz.

Son dönemlerin en popüler çevrimiçi çoklu oyuncu modları olan Battle Royale’in ilk popüler örneklerinden olan H1Z1, PUBG’den önce piyasada iken tahtını kaptırdı. Ancak PUBG’ye yüksek fiyat vermek istemeyenler için şu anda en ideal örnek olduğunu da söylemek gerek.

GTA serisinin en efsanevi ve en klasik örneklerinden biri olan Vice City’i oynamamış insan çok azdır. Özellikle yeni nesil arasından oynamayanlar mutlaka deneyimlemeli, önceden oynamış ama Steam kütüphanesinde olmayanlar için ise güzel bir nostalji olabilir. Tek seferde mini helikopter bölümünü geçenler varsa tebrikler!

Oyun tarihinin en çok konuşulan, belki de en popüler serilerinden olan Half-Life’ın ilk yapımının remake versiyonu olarak kabul edebileceğimiz Black Mesa, yeni nesil grafikler ile ilk oyun deneyimini sunuyor. HL oynamamış kişiler mutlaka ama mutlaka almalı.

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Her ne kadar üzerinden yıllar geçmiş olsa da hala Fallout gibi bir serinin en iyisi olarak kabul edilen New Vegas, deneyimlemeye değer bir oyun olarak listemizde.

2018 yılında en merak edilen oyunlardan olan Metro: Exodus gelmeden eski iki seriyi oynamak isteyenler için süper fırsat. Oldukça beğenilen Last Light ve 2033’ü almak isterseniz 10 TL’yi birazcık aşıyor olsa bile kesinlikle bu bundle’ı tercih edebilirsiniz. İlla 10 TL altı olsun diyorsanız oyunlardan dilediğinizi ya da oynamadığınız versiyonunu tekil olarak alabilirsiniz.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.