Samsung One UI 8 galeri uygulaması ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünün küresel dağıtımı devam ederken, Güney Koreli teknoloji devi şimdiden bir sonraki büyük güncelleme olan One UI 8 için kolları sıvamış durumda. İlk test sürümleri Samsung’un dahili sunucularında görülmeye başladı bile. Peki Samsung One UI 8 galeri uygulaması ne gibi yenilikler sunacak?

Samsung One UI 8 galeri uygulaması hangi yenilikleri getirecek?

Samsung One UI 8 galeri uygulaması kapsamında dikkat çeken ilk özelliklerden biri, özel albüm fonksiyonu olacak. Sızdırılan bilgilere göre bu özellik, sadece Galeri uygulamasına özel olacak ve fotoğraf ile videoları daha güvenli bir şekilde saklamaya imkan tanıyacak. Samsung’un bu işlevi Android 15 ile gelen Private Space API üzerine inşa etmesi bekleniyor. Bu da dosyaların şifreli ve izole bir alanda tutulacağı anlamına geliyor.

Yani sadece basit bir “albüm kilidi” değil; gerçekten ayrı bir bölüm olarak çalışan özel bir alan sunulacak. Bu da, hassas içeriklerin diğer uygulamalar tarafından görülmesini tamamen engelleyecek. Samsung One UI 8 galeri uygulaması ile kullanıcıların gizlilik düzeyi ciddi oranda artırılacak.

Samsung One UI 8 galeri uygulaması yalnızca güvenlik değil, görsel deneyim açısından da iyileştirmeler içerecek. Mevcut sürümlerde bir akıllı TV üzerinden Galeri içeriklerini yansıtmak mümkün olsa da, bu yansıtma sunum moduyla sınırlıydı. Yeni güncellemeyle birlikte tam ekran yansıtma seçeneği ‘Mirror screen mode in viewer’ adıyla devreye girecek.

Kullanıcılar artık istedikleri gibi tam ekran ya da sunum modları arasında geçiş yapabilecekler. Samsung One UI 8 galeri uygulaması ile medya deneyimi daha esnek ve kullanıcı odaklı hale gelecek.

One UI 8 ne zaman gelecek?

Samsung One UI 8 galeri uygulaması dahil tüm sistem güncellemelerinin ilk beta sürümünün Haziran ayı içerisinde test kullanıcılara sunulması bekleniyor. Android 16 üzerine kurulu olan bu sürümün kararlı halinin ise 2025 sonbahar aylarında yayınlanması muhtemel.

Güncelleme ilk olarak Galaxy S25 serisine ulaştıktan sonra, adım adım Galaxy S24, S23, Fold ve Flip modellerine de sunulacak. Yeni sürüm ile Samsung, Galeri uygulamasında hem gizliliği hem de kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Beklenen yeniliklerin detaylarını ise beta sürümleriyle birlikte daha net göreceğiz.

