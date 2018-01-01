Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “En Çok Satan” Oyun #11

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin on birinci gün önerisinde Steam’im 2017 yılında en çok satan oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi on birinci gününde sizlere Steam’de 2017 yılında en çok satan 5 oyunu önererek serimize devam ediyoruz.

Hayatta kalma teması ile dikkat çeken ve ilk çağları konu alan ARK, Steam’in 2017 yılında en çok satılan oyunu olarak dikkat çekiyor.

İlk önce araçlar ile futbol oynama mantığı ile çıkan Rocket League, birçok farklı araç ve basketbol konseptini de dahil ederek yoluna devam ediyor. Bu farklılığı sayesinde de Steam’in en çok satan ikinci oyunu olarak dikkat çekiyor.

2013 yılında çıkan GTA V için söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Her sene en çok satan oyunlardan biri olan GTA V, çıkışının üzerinden 4 sene geçmesine rağmen yine de 2017’nin en çok satanlarından oldu.

Geralt ile efsunger olmak diyelim, başka da bir şey eklemeye gerek kalmıyor. En iyi RPG yapımlarından biri olan bu oyun, en çok satanlardan da biri olmayı fazlasıyla hak ediyor.

Sıra tabanlı bir RPG oyunu olan 4 kişiye kadar co-op imkanı sunan Divinity serisinin yeni oyunu, yeni çıkmasına rağmen listeye 5. sıradan dahil olmayı başarmış. Bu sebeple %10 indirimi olması bile birçok oyuncu için iyi bir oran.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.