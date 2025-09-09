iPhone 16 serisinin tanıtımından hemen sonra, gözler iPhone 17 serisine çevrilmişti. Yenilenen tasarımı ve güçlü donanım özellikleriyle çıkış yapması beklenen iPhone 17 serisi için geçtiğimiz haftalarda Apple resmi tanıtım tarihini açıklamıştı. Bu tanıtımda, iPhone 17 serisinin yanında, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve hatta iPad Pro M5 olabileceği de konuşuluyor. Peki Türkiye saati ile Apple iPhone 17 etkinliği saat kaçta, nereden izlenir, neler tanıtılacak?

iPhone 17 etkinliği saat kaçta? Türkiye’de saat kaçta olacak?

Apple Awe Dropping etkinliği, ABD’de 9 Eylül saat 13.00’te, yani Türkiye saati ile bu akşam 20.00‘de başlayacak. Lansmanın yıldızı şüphesiz iPhone 17 ailesi olacakken, Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 gibi modellerin de etkinlikte yer almasını bekliyoruz

Peki etkinlik nereden izlenecek? Bunun için Apple’ın resmi YouTube kanalını ve web sitesini takip edebilirsiniz. Etkinlik buradan canlı olarak yayınlanacak. Bununla birlikte, bizler de aşağıdaki bağlantıdan etkinliği canlı olarak yayınlıyor olacağız. Eren İmdat ve Aydoğan Aykanat’ın profesyonel yorumları ile etkinliği Hardware Plus farkıyla YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Apple Awe Dropping etkinliğinde neler tanıtılacak?

Daha önce de söylediğimiz gibi, bu akşam 20.00’de düzenlenecek etkinlikte, iPhone 17 ailesi kesin olarak çıkış yapacak cihazlar arasında. Bununla beraber Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 gibi modellerin de etkinlikte yer alması kuvvetle muhtemel.

iPhone 17 neler sunacak?

iPhone 17 serisi, yenilenen tasarım ve seriye eklenmesi beklenen yeni iPhone 17 Air modeliyle etkinliğin yıldızı olacak. iPhone 17 Air, Galaxy S25 Edge gibi ince telefon akımını başlatan modellerden biri olurken, serinin kalanında da tasarımsal değişiklikler bekleniyor.

Standart iPhone 17 Plus modeli bu yıl yerini Air’a bırakırken, iPhone 17 modeli, uzun süredir eleştiri oklarının hedefi olan 60Hz ekran dönemini bitirebilir. Yani ilk kez bu yıl standart iPhone modellerinde de 90 veya 120Hz yenilemeye sahip bir ekran görebiliriz. Cihazın kalanında büyük bir değişiklik yok gibi. Pro modellerde ise yeni tasarım ve yenilenen kameralar odak noktası olabilir.

iPhone 17 ile ilgili son gelişmeler için aşağıdaki içeriklerimizi okumanızı/izlemenizi tavsiye ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 lansmanı sızdırıldı! Neler gelecek?

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 serisi fiyatları sızdırıldı! Ülkemizde ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir: AirPods Pro 3 özellikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir: Yeni Apple Watch modelleri geliyor!