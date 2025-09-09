Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Bu etkinlikte Apple’ın yeni akıllı saati olan Apple Watch Ultra 3 da tanıtıldı. Peki Apple Watch Ultra 3 özellikleri neler? Apple Watch Ultra 3 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

Apple Watch Ultra 3 Neler Sunuyor?

Apple Watch Ultra 3, selefiyle aynı 49 mm kasa boyutunu korusa da, inceltilen çerçeveleri sayesinde daha geniş bir ekran deneyimi sunuyor. 1.92 inç büyüklüğündeki bu LTPO3 OLED ekran, Apple’ın bugüne kadar bir akıllı saatte kullandığı en büyük ekran olma özelliğini taşıyor. 422 x 514 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran, en düşük 1 nit parlaklık seviyesine kadar inebiliyor.

Ayrıca Always on Display modunda daha yüksek yenileme hızı sunarak saniye ibresinin akışını daha gerçekçi hale getiriyor. Bu özellikler, Apple Watch Ultra 3‘ü özellikle dış mekan aktiviteleri için ideal bir giyilebilir teknoloji ürünü haline getiriyor.

Yeni akıllı saat, gücünü S11 adını taşıyan yepyeni bir işlemciden alıyor. Önceki modele göre daha verimli bir yapıya sahip olan bu işlemci, doğrudan performans artışından ziyade pil ömründe önemli bir iyileştirme sağlıyor. Artık 42 saate kadar kullanım süresi sunan Apple Watch Ultra 3, uzun süreli kullanımlar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

5G desteğine sahip ilk Apple saati olan Watch Ultra 3, aynı zamanda uydu bağlantı yeteneğiyle de öne çıkıyor. Bu sayede Wi-Fi veya hücresel bağlantının olmadığı durumlarda dahi Acil SOS gibi özellikler aktif olarak kullanılabiliyor.

Apple Watch Ultra 3, sağlık özellikleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri olan tansiyon ölçme yeteneği, olası hipertansiyon durumlarında kullanıcıya uyarılar göndererek hayati bir sağlık takibi işlevi görüyor. Önceki modellerde bulunan EKG ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi özellikler bu modelde de korunuyor.

Bunlara ek olarak, kapsamlı uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü ve stres takibi gibi özellikler de Apple Watch Ultra 3‘ün sağlık donanımını tamamlıyor. Bu özelliklerle akıllı saat, kişisel bir sağlık asistanı rolünü üstleniyor ve kullanıcıların kendi sağlıklarını daha yakından takip etmelerini sağlıyor.

Apple Watch Ultra 3 Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Apple Watch Ultra 3, fiyatlandırma stratejisi açısından da önceki modele paralel bir yol izliyor. 799 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen akıllı saat, 12 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. Resmi satış tarihi ise 19 Eylül olarak belirlendi. Bu stratejiyle Apple, premium akıllı saat pazarındaki yerini korumayı hedefliyor.

Siz Apple Watch Ultra 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.