Akıllı telefon kullanıcılarının günlük iletişiminde hücresel aramalar kadar internet tabanlı sesli görüşmeler de büyük bir yer kaplıyor. Samsung, bu iki farklı dünyayı tek bir merkezde birleştirerek kullanıcı deneyimini sadeleştirmek adına adımlar atıyor. Yeni arayüz güncellemesiyle birlikte WhatsApp aramaları gibi üçüncü taraf uygulamalardan gelen çağrı kayıtları, artık doğrudan cihazın yerleşik arama geçmişinde görüntülenebilecek. Peki One UI 9 güncellemesi, günlük kullanım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek?

One UI 9 ile arama geçmişinde yeni bir dönem başlıyor

One UI 9 Beta 2 sürümüyle birlikte test edilmeye başlanan yeni özellik, Samsung Telefon uygulamasını çok daha işlevsel bir iletişim merkezine dönüştürüyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, artık klasik GSM aramalarının hemen yanında WhatsApp sesli aramalarını ve Google Meet görüşmelerini de görebilecek. Bu entegrasyon, kimin hangi platformdan aradığını kontrol etmek için uygulamalar arasında sürekli geçiş yapma zahmetini tamamen ortadan kaldırıyor.

Yeni özellik, marka tarafından yeni nesil amiral gemisi Galaxy S26 üzerinde çalışan test sürümünde aktif olarak doğrulandı. Günlük kullanımda bu tarz bir birleştirme, özellikle yoğun çalışan ve gün içinde farklı kanallardan çağrı alan profesyoneller için ciddi bir zaman kazancı sağlayacaktır. Geleneksel arama kaydı alışkanlığını modern iletişim araçlarıyla harmanlayan bu hamle, arayüzün bütünselliğini de güçlendiriyor.

Kullanıcı kontrolü ve kişiselleştirme seçenekleri

Samsung, bu entegrasyonu zorunlu kılmayarak kullanıcılara esneklik tanımayı da ihmal etmemiş. Eğer farklı platformlardan gelen çağrı geçmişinin ana listede kalabalık yaratmasını istemiyorsanız, Telefon uygulamasının ayarlar bölümünden bu özelliği kolayca kapatabilirsiniz. Bu kontrol mekanizması, dijital düzenine önem veren ve kişisel sınırlarını korumak isteyen kullanıcılar için oldukça yerinde bir tercih olmuş.

Benzer bir entegrasyon iPhone cephesinde uzun süredir bulunurken, Android dünyasında bu durum önemli bir eksiklik olarak hissediliyordu. Google, geçtiğimiz günlerde Android 17 ile birlikte benzer bir VoIP arama geçmişi desteğini kendi arama uygulamasına ekleyeceğini duyurmuştu. Ancak Samsung, bu özelliği daha hızlı davranarak kendi ekosistemine entegre etmeyi başardı.

İnternet aramalarının hücresel aramaların yerini almaya başladığı günümüzde, yerleşik telefon uygulamasının bu değişime ayak uydurması kaçınılmazdı. Samsung’un üçüncü parti yazılımları dışlamak yerine onlarla entegre bir yapı kurması, kullanıcıların ekosisteme olan bağlılığını da artıracaktır. Bu entegrasyon, gelecekte tüm mobil işletim sistemlerinin standart bir parçası haline gelebilir.

Şimdilik yalnızca WhatsApp ve Google Meet uygulamalarını kapsayan bu listenin, ilerleyen dönemde Telegram gibi diğer popüler sohbet uygulamalarıyla genişletilmesi bekleniyor. Samsung’un işletim sistemi seviyesindeki bu erken hamlesi, markanın yazılım tarafındaki optimizasyon hızını ve kullanıcı geri bildirimlerine verdiği önemi net bir şekilde ortaya koyuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 9 ile gelecek olan entegre arama geçmişi özelliği sizce günlük kullanım kolaylığı sağlayacak mı?