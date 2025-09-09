Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Serinin tepe modelleri olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise, Galaxy S25 Ultra ve Google Pixel 10 Pro gibi güçlü rakiplerin olduğu amiral gemisi segmentini karıştırmaya geldi. Peki Apple iPhone 17 Pro özellikleri neler? iPhone 17 Pro fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

iPhone 17 Pro özellikleri neler?

Apple, iPhone 17 Pro ile birlikte hem tasarımda hem performansta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni A19 Pro işlemci, iPhone 17 Pro’nun kalbinde yer alıyor. Bu yeni çip, önceki nesle göre daha yüksek işlem gücü ve grafik performansı sunarken, yapay zekâ destekli işlemlerde de ciddi bir hız artışı vadediyor.

Bu kadar güçlü bir işlemciye ayak uydurmak adına tamamen yeni bir soğutma sistemi tasarlanmış. Apple, uzun süreli oyun veya video düzenleme gibi yoğun işlemlerde cihazın performansını korumasını hedefliyor. Bu sayede cihaz yük altında iPhone 16 Pro’dan yüzde 40 daha iyi performans sergiliyor.

Ceramic Shield teknolojisi artık sadece ön yüzde değil, ilk kez arka yüzeyde de kullanılıyor. Böylece iPhone 17 Pro, hem çizilmelere hem de düşmelere karşı çok daha dayanıklı hâle geliyor. Bu yıl cihazın kasasında iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro’nun aksine, titanyum yerine anodize aluminyum kullanılmış.

iPhone 17 Pro’nun ekranında bu yıl 3 katmanlı bir yansıma önleyici kaplama kullanılmış. Bu sayede güneş altında yansımalar olmayacak ve ekran daha net okunabilecek.

iPhone 17 Pro, üçlü kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Cihazın arka yüzeyinde üç adet 48 MP çözünürlüklü Fusion kamera bulunuyor. Her biri farklı çekim ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş.

Ana kamera, standart çekimlerde yüksek detay ve düşük ışık performansı sağlamak için geliştirilmiş 48 MP çözünürlüklü bir sensör içeriyor. Bu sensör, geniş diyafram açıklığı ve gelişmiş görüntü işleme teknolojileriyle birlikte çalışarak kullanıcıya profesyonel düzeyde fotoğraflar sunuyor.

iPhone 17 Pro, gelişmiş telefoto kamera sistemiyle de mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatıyor. Cihazda biri 48 MP çözünürlüğe sahip olmak üzere iki ayrı telefoto kamera yer alıyor.

48 MP’lik 4x Fusion Telephoto kamera, 100 mm odak uzaklığı ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip. 1.4 µm quad piksel ve 0.7 µm piksel boyutlarıyla detaylarda büyük bir hassasiyet sunan bu kamera, tetraprism tasarımı, Hybrid Focus Pixels ve 3D sensor-shift OIS desteği ile donatılmış.

12 MP’lik 8x Telephoto kamera ise 200 mm odak uzaklığına ulaşıyor. Aynı şekilde f/2.8 diyafram açıklığına sahip olan bu sensör, 0.7 µm piksel boyutu, tetraprism tasarımı ve hibrit odaklama sistemi ile dikkat çekiyor. Üstelik 3D sensor-shift OIS özelliğiyle görüntü sabitleme konusunda ciddi bir performans artışı sunuyor.

