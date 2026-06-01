Herkese selamlar. Ben Mert. KIA EV3 GT-Line 3 her zaman ki gibi 3 günlük konuğumuz oldu. Bu süreç boyunca çok keyif aldığımız bir araç oldu çünkü başarılı bir elektrikli otomobil olmasının, menzilinin ve şarj kapasitesinin yanı sıra benim için çok önemli olan bir kısım yani direksiyon hissiyatı ve aldığım keyif, bir elektrikli otomobile göre gerçekten yüksek düzeydeydi. Çok samimi söylüyorum aracın beğenmediğim hiç bir yönü yok ancak GT-Line donanımının fiyatı hariç. 3.760.000 TL’lik bir liste fiyatı var. Gerçekten çok yüksek fiyatlar ancak bu otomobil alınacaksa ikinci el bakmanızı tavsiye ederim çünkü sıfır fiyatı ile arasında uçurum var diyebilirim. Lütfen videomuzu izleyip, beğendiyseniz beğenmeyi, hype puanı vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve iyi bir iş çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aşağıya KIA EV3 GT-Line’ın teknik özelliklerini bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.

Motor ve Performans

Motor tipi: Kalıcı mıknatıslı senkron elektrik motoru (PMSM)

Çekiş sistemi: Önden çekiş (FWD)

Maksimum güç: 150 kW (204 PS)

Maksimum tork: 283 Nm

0-100 km/s hızlanma: 7,9 saniye

Maksimum hız: 170 km/s

Batarya ve Şarj

Batarya kapasitesi (brüt): 81,4 kWh

Batarya tipi: Lityum İyon (NMC)

AC şarj desteği: 11 kW (3 faz)

AC 0-100% şarj süresi: 7 saat 15 dakika

Maksimum DC hızlı şarj gücü: 128 kW

DC hızlı şarj (%10-80): yaklaşık 31 dakika

Menzil ve Tüketim

WLTP karma menzil: 584 km

WLTP şehir içi menzil: 755 km

Ortalama tüketim: 15,5 kWh/100 km

CO₂ emisyonu: 0 g/km

Gerçek kullanımda:

Şehir içinde: 600 km’ye yaklaşmak mümkün.

Otoyolda 120-130 km/s sabit hızlarda: yaklaşık 400-450 km arası menzil beklenebilir.

Boyutlar

Uzunluk: 4.310 mm

Genişlik: 1.850 mm

Yükseklik: 1.570 mm

Dingil mesafesi: 2.680 mm

Minimum yerden yükseklik: 147 mm

Dönüş çapı: 5,19 m

Bagaj ve Kullanışlılık

Arka bagaj hacmi: 460 litre

Arka koltuklar yatırıldığında: 1.251 litre

Ön bagaj (frunk): 25 litre

Oturma kapasitesi: 5 kişi

Jant ve Lastikler

Jant ölçüsü: 19 inç alaşım jant

Lastik ölçüsü: 215/50 R19

GT-Line’a Özel Donanımlar