Herkese selamlar. Ben Mert. KIA EV3 GT-Line 3 her zaman ki gibi 3 günlük konuğumuz oldu. Bu süreç boyunca çok keyif aldığımız bir araç oldu çünkü başarılı bir elektrikli otomobil olmasının, menzilinin ve şarj kapasitesinin yanı sıra benim için çok önemli olan bir kısım yani direksiyon hissiyatı ve aldığım keyif, bir elektrikli otomobile göre gerçekten yüksek düzeydeydi. Çok samimi söylüyorum aracın beğenmediğim hiç bir yönü yok ancak GT-Line donanımının fiyatı hariç. 3.760.000 TL’lik bir liste fiyatı var. Gerçekten çok yüksek fiyatlar ancak bu otomobil alınacaksa ikinci el bakmanızı tavsiye ederim çünkü sıfır fiyatı ile arasında uçurum var diyebilirim. Lütfen videomuzu izleyip, beğendiyseniz beğenmeyi, hype puanı vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve iyi bir iş çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aşağıya KIA EV3 GT-Line’ın teknik özelliklerini bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
İçindekiler
Motor ve Performans
- Motor tipi: Kalıcı mıknatıslı senkron elektrik motoru (PMSM)
- Çekiş sistemi: Önden çekiş (FWD)
- Maksimum güç: 150 kW (204 PS)
- Maksimum tork: 283 Nm
- 0-100 km/s hızlanma: 7,9 saniye
- Maksimum hız: 170 km/s
Batarya ve Şarj
- Batarya kapasitesi (brüt): 81,4 kWh
- Batarya tipi: Lityum İyon (NMC)
- AC şarj desteği: 11 kW (3 faz)
- AC 0-100% şarj süresi: 7 saat 15 dakika
- Maksimum DC hızlı şarj gücü: 128 kW
- DC hızlı şarj (%10-80): yaklaşık 31 dakika
Menzil ve Tüketim
- WLTP karma menzil: 584 km
- WLTP şehir içi menzil: 755 km
- Ortalama tüketim: 15,5 kWh/100 km
- CO₂ emisyonu: 0 g/km
Gerçek kullanımda:
- Şehir içinde: 600 km’ye yaklaşmak mümkün.
- Otoyolda 120-130 km/s sabit hızlarda: yaklaşık 400-450 km arası menzil beklenebilir.
Boyutlar
- Uzunluk: 4.310 mm
- Genişlik: 1.850 mm
- Yükseklik: 1.570 mm
- Dingil mesafesi: 2.680 mm
- Minimum yerden yükseklik: 147 mm
- Dönüş çapı: 5,19 m
Bagaj ve Kullanışlılık
- Arka bagaj hacmi: 460 litre
- Arka koltuklar yatırıldığında: 1.251 litre
- Ön bagaj (frunk): 25 litre
- Oturma kapasitesi: 5 kişi
Jant ve Lastikler
- Jant ölçüsü: 19 inç alaşım jant
- Lastik ölçüsü: 215/50 R19
GT-Line’a Özel Donanımlar
- GT-Line tasarım paketi
- Adaptif Kübik LED ön farlar
- Dinamik LED karşılama animasyonu
- Spor tasarımlı direksiyon
- Elektrikli sürücü koltuğu
- Hafızalı sürücü koltuğu
- Isıtmalı ön koltuklar
- Isıtmalı direksiyon
- Deri koltuklar
- Elektrikli açılabilir sunroof
- Elektrikli kapı kolları
- Rejeneratif frenleme kulakçıkları
- Çift 12,3 inç ekranlı dijital kokpit
- Araçtan dışarı enerji aktarımı (V2L) desteği (pazara göre değişebilir)