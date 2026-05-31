Giyilebilir teknoloji dünyasında mesajlaşma deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor. Akıllı saat kullanıcılarının uzun süredir beklediği adım nihayet atıldı ve popüler mesajlaşma platformu akıllı saatlere dönme kararı aldı. Platformun 2021 yılında desteğini sonlandırdığı Wear OS ekosistemine geri dönüşü, kullanıcıların bileklerinden kesintisiz bir iletişim kurmasını sağlayacak. Peki yıllar sonra geri dönen Telegram Wear OS uygulaması akıllı saat sahiplerine neler sunacak?

Telegram Wear OS uygulaması beta aşamasında kullanıma sunuldu

Telegram Wear OS sürümü, Google Play Store üzerinden belirli kullanıcı grupları için sessiz sedasız indirmeye açıldı. Şimdilik yalnızca Telegram beta programına kayıtlı kişilerin erişebildiği bu yeni sürüm, platformun akıllı saat pazarındaki boşluğunu doldurmayı hedefliyor. WhatsApp’ın geçtiğimiz dönemde attığı benzer adımdan sonra gelen bu hamle, giyilebilir cihazlardaki rekabeti artıracaktır.

Yeni sürüm, kullanıcıların alıştığı telefon arayüzünü küçük ekranlara başarılı bir şekilde taşımayı başarıyor. Saat ekranının dairesel yapısına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan arayüz, görselliği ön planda tutuyor. Hatta bağlı durumdaki akıllı telefonda kullanılan sohbet arka planları da doğrudan saate aktarılarak görsel bütünlük korunuyor.

Ekranın üst kısmında sohbetin veya grubun profil resmi, sohbet adı ve güncel saat bilgisi yer alıyor. Gruplar ve kanallar için tam destek sunan uygulama, katmanlı mesaj kartları sayesinde gelen iletilerin okunmasını kolaylaştırıyor. Bu tasarım, küçük ekranlarda uzun metinleri takip etme zorunluğunu büyük oranda azaltıyor.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de alt kısımda yer alan yarı saydam “Telefonda Aç” kısayolu oluyor. Bu buton, kullanıcıların saat üzerinden okumaya başladıkları sohbeti tek bir dokunuşla akıllı telefonlarından devam ettirmelerini sağlıyor. Böylece uzun cevaplar yazılması gereken durumlarda cihazlar arası geçiş oldukça pratikleşiyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için bu gelişme oldukça pratik çözümler sunacaktır. Ülkemizde Telegram sadece bir mesajlaşma aracı değil; aynı zamanda büyük haber gruplarının, alışveriş fırsatlarının ve toplulukların takip edildiği aktif bir mecra. Kullanıcıların hareket halindeyken telefonlarını çıkarmadan bu akışları saatlerinden takip edebilmesi, günlük kullanım kolaylığını ciddi şekilde artıracaktır.

Şu an için uygulamanın kararlı sürümünün ne zaman genel kullanıma sunulacağı netlik kazanmadı. Ancak beta sürecinin sorunsuz tamamlanmasının ardından tüm uyumlu Wear OS işletim sistemli akıllı saatlere dağıtılması bekleniyor. Akıllı saat üzerinden tam özellikli bir mesajlaşma deneyimi yaşamak isteyenlerin bir süre daha beta sürecini takip etmesi gerekecek.

