Uluslararası bilim dünyasının en prestijli gençlik organizasyonlarından biri olan ve dünya genelinde geleceğin bilim insanlarını bir araya getiren Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, bu yıl da Türkiye’den katılan genç yeteneklerin büyük başarısına sahne oldu. Türkiye’yi gururlandıran gelişme, ülkenin teknoloji ve bilim odaklı gençlik yatırımlarının küresel ölçekteki karşılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki ülkemizi temsil eden gençlerin imzasını taşıyan projeler, bu zorlu Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması kapsamında nasıl bir başarı grafiği çizdi?

Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması kapsamında kazanılan ödüllerin dağılımı

Gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkemizi temsil eden öğrencilerin katıldığı Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması kapsamında elde edilen başarıları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden tam 9’u ödüle layık görüldü.

Açıklanan resmi sonuçlara göre, Türkiye adına yarışan ekiplerden 4 proje Büyük Ödül almaya hak kazanırken, 2 proje İkincilik Ödülü, 2 proje Dördüncülük Ödülü ve 1 proje de Özel Ödül ile taçlandırıldı. Bakan Kacır, başarılarıyla ülkenin gurur tablosuna yeni bir halka ekleyen gençleri, onlara rehberlik eden danışman öğretmenleri ve desteklerini esirgemeyen ailelerini tebrik etti.

Genç bilim insanlarının küresel başarısı ne anlama geliyor?

Uluslararası bilim ve mühendislik yarışmalarında elde edilen bu derece yüksek başarı oranı, Türkiye’deki gençlerin bilimsel araştırma süreçlerine ne kadar hızlı adapte olabildiğini gösteriyor. Bu büyük gelişme, Türk öğrencilerin bilim başarısı ve mühendislik alanındaki potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

Yarışmada büyük ödül alan projeler başta olmak üzere, kazanılan her derece yerli teknoloji ekosisteminin akademik altyapısını güçlendiriyor. Gençlerin erken yaşta küresel standartlarda projeler üreterek ödüller kazanması, ilerleyen yıllarda ülkenin inovasyon kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türk öğrencilerin küresel ölçekteki bu başarısı ve Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması kapsamında elde edilen dereceler hakkında ne düşünüyorsunuz?