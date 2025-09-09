Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Bu etkinlikte Apple’ın yeni uygun fiyatılı akıllı saati olan Apple Watch Series 11 da tanıtıldı. Peki Apple Watch Series 11 özellikleri neler? Apple Watch Series 11 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

Apple Watch Series 11 Neler Sunuyor?

Yeni Apple Watch Series 11, bağlantı teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adımla geliyor. Gücünü MediaTek tarafından özel olarak geliştirilen 5G RedCap modem teknolojisinden alan cihaz, standart LTE bağlantısına kıyasla çok daha verimli ve hızlı bir internet deneyimi sunuyor. Bu yenilik, akıllı saatin bağımsız bir cihaz olarak kullanımını daha da güçlendirirken, pil ömrüne de olumlu katkı sağlıyor. Cihazın ekranı da dış mekanlarda bile kusursuz bir görüntü sunacak şekilde rekor bir parlaklık seviyesine ulaşıyor.

Performansın kalbinde yatan S11 çip, önceki nesille benzer bir hız sunsa da asıl farkını verimlilik ve dayanıklılıkta gösteriyor. Apple, yeni modelin bir önceki seriye göre tam iki kat daha sağlam olduğunu vurguluyor. Yazılım kanadında ise watchOS 26 işletim sistemi karşımıza çıkıyor. Bu sistemin en dikkat çekici özelliği ise Apple Intelligence destekli “Workout Buddy” isimli sanal antrenman asistanı. Bu asistan, yapay zeka desteğiyle sizi antrenmanlarınızda motive ederek kişisel bir koç gibi davranıyor.

Kullanıcı arayüzünde yapılan yenilikler de deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım diliyle uyumlu arayüz, geliştirilmiş Akıllı Yığın ve yenilenen Kontrol Merkezi, daha akıcı ve sezgisel bir kullanım sağlıyor. Sağlık takibi konusunda da önemli adımlar atan Apple Watch Series 11, gelecekte sunulması planlanan tansiyon izleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, kesin ölçümlerden ziyade uzun vadedeki hipertansiyon eğilimlerini tespit ederek kullanıcıyı uyaracak ve potansiyel sağlık sorunlarının önüne geçecek.

Ayrıca, geliştirilmiş yeni bir sensör sayesinde uyku apnesi tespiti yapmak da mümkün hale geliyor. Bu sensör, uyku kalitesine dair çok daha detaylı veriler toplayarak kullanıcılara kişisel bir uyku skoru sunuyor. Apple’ın hedefi, bu sağlık özellikleriyle milyonlarca kullanıcının yaşam kalitesini artırmak. Bu özellikler, Apple Watch Series 11 modelini bir aksesuardan çok daha fazlası, bir sağlık asistanı haline getiriyor.

Apple Watch Series 11 Teknik Özellikler

İşlemci: S11 Çip

S11 Çip İşletim Sistemi: watchOS 26

watchOS 26 Bağlantı: MediaTek 5G RedCap, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

MediaTek 5G RedCap, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Ekran: Artırılmış parlaklığa sahip her zaman açık OLED ekran

Artırılmış parlaklığa sahip her zaman açık OLED ekran Sağlık Sensörleri: Tansiyon trend takibi sensörü, uyku apnesi tespiti, kandaki oksijen sensörü, elektriksel kalp sensörü (EKG), optik kalp sensörü

Tansiyon trend takibi sensörü, uyku apnesi tespiti, kandaki oksijen sensörü, elektriksel kalp sensörü (EKG), optik kalp sensörü Dayanıklılık: Önceki nesle göre 2 kat daha sağlamlaştırılmış tasarım, IP6X toza dayanıklılık

Önceki nesle göre 2 kat daha sağlamlaştırılmış tasarım, IP6X toza dayanıklılık Yazılım Özellikleri: Apple Intelligence destekli Workout Buddy, Geliştirilmiş Akıllı Yığın, Liquid Glass arayüzü, El hareketi algılama

Apple Watch Series 11 Fiyatı Ne Kadar?

Apple’ın en yeni ve en gelişmiş akıllı saati olan Apple Watch Series 11, sunduğu özelliklere paralel bir fiyatlandırma ile teknoloji severlerin karşısına çıkıyor. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, Apple Watch Series 11 için başlangıç fiyatı ABD’de 429 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, alüminyum kasa ve standart kordon seçenekleri için geçerli olacak. Paslanmaz çelik ve titanyum gibi daha üst segment materyallerde ise fiyatlar doğal olarak artış gösterecek.

Siz Apple Watch Series 11 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.