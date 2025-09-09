Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Bu etkinlikte Apple’ın yeni kulaklıkları olan AirPods 3 Pro da tanıtıldı. Peki Apple AirPods 3 Pro özellikleri neler? AirPods 3 Pro fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

AirPods Pro 3 Neler Sunuyor?

Yeni AirPods Pro 3 modelinin en çok konuşulan özelliği, şüphesiz entegre sağlık takibi yetenekleri oldu. Artık bir akıllı saate ihtiyaç duymadan, doğrudan kulaklık üzerinden kalp atış hızı takibi yapılabilecek. Cihaz, topladığı verileri anlık olarak Sağlık uygulamasıyla senkronize ederek kullanıcıların sağlık durumlarını yakından izlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik, AirPods Pro 3 modelini bir kulaklıktan çok daha fazlası haline getiriyor.

Cihazın kalbinde yer alan yeni nesil H3 çip, performans konusunda çıtayı arşa çıkarıyor. Bu güçlü çip sayesinde AirPods Pro 3, ilk nesil Pro modeline kıyasla tam 4 kat daha etkili bir aktif gürültü engelleme (ANC) performansı sunuyor. Apple, bunun piyasadaki en iyi gürültü engelleme deneyimi olduğunu iddia ederken, bas kalitesinde de 2 kat artış yaşandığını belirtiyor. Bu da müzik ve podcast dinleme deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Yapay zeka entegrasyonu da AirPods Pro 3 ile zirveye ulaşıyor. Apple Intelligence desteği sayesinde kulaklık, artık anlık canlı çeviri yapabiliyor. Özellikle karşılıklı konuşmalarda her iki tarafta da yeni nesil kulaklığın bulunması durumunda, çeviri süreci neredeyse gecikmesiz ve akıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca IP57 sertifikası ile suya ve toza karşı artırılmış dayanıklılık sunan AirPods Pro 3, zorlu koşullarda bile kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.

Tasarım tarafında ise küçük ama etkili dokunuşlar göze çarpıyor. Kulağa daha sağlam oturması için yeniden şekillendirilen AirPods Pro 3, özellikle spor yaparken düşme riskini en aza indiriyor. Geliştirilmiş hava akışı kanalları ise uzun süreli kullanımlarda bile konforu en üst düzeyde tutmayı vaat ediyor. Batarya ömrü de önemli ölçüde artırılan cihaz, ANC açıkken 8 saate varan bir kullanım süresi sunarak dikkat çekiyor.

AirPods Pro 3 Teknik Özellikler

İşlemci: Yeni nesil H3 çip

Yeni nesil Gürültü Engelleme: Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (Önceki nesle göre 4 kat daha güçlü)

Gelişmiş (Önceki nesle göre 4 kat daha güçlü) Sağlık: Dahili sensörler ile kalp atış hızı ölçümü

Dahili sensörler ile ölçümü Ses: 2 kat daha güçlü bas performansı ve yüksek kaliteli mikrofon

2 kat daha güçlü bas performansı ve yüksek kaliteli mikrofon Yapay Zeka: Apple Intelligence ile anlık canlı çeviri özelliği

ile anlık özelliği Dayanıklılık: Suya ve toza karşı IP57 sertifikası

Suya ve toza karşı sertifikası Batarya: ANC açıkken 8 saat, şeffaf modda 10 saate kadar kullanım

ANC açıkken 8 saat, şeffaf modda 10 saate kadar kullanım Tasarım: Kulağa daha iyi oturan ve hava akışı iyileştirilmiş yeni yapı

AirPods Pro 3 Fiyatı Ne Kadar?

Apple, teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan biri olan fiyatı da etkinlikte açıkladı. Yeni AirPods Pro 3, 249 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın 19 Eylül tarihinden itibaren yurt dışında siparişe açılacağı duyuruldu. Ancak AirPods Pro 3 modelinin Türkiye fiyatı ve ülkemizdeki satış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 ve Google Pixel 10 rakibi iPhone 17 tanıtıldı!

Siz AirPods Pro 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.