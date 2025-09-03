Apple’ın yeni nesil iPhone 17 serisini tanıtmasına sadece günler kaldı. Peki, iPhone fiyatı gerçekten artacak mı, yoksa kullanıcıları sevindirecek bir sürpriz mi bekliyor? Son raporlar, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek önemli bilgiler ortaya koyuyor. Peki Türkiye fiyatları nasıl olacak?

iPhone 17 serisi fiyatları sızdırıldı!

iPhone 17 serisinin en merak edilen yanı şüphesiz fiyatı. JPMorgan’ın yayımladığı yeni analiz, yeni iPhone fiyatı konusunda daha iyimser bir tablo çiziyor. Analistler, yalnızca 17 Pro modelinde farklı bir fiyatlandırma bekliyor. Ancak bu artış, cihazın artık daha yüksek depolama kapasitesiyle gelmesi nedeniyle “gizli bir sabit fiyat politikası” olarak yorumlanıyor.

iPhone 17 serisi yurt dışı fiyatları!

Yeni iPhone serisi yurt dışı fiyatları:

iPhone 17 : 799 dolar (artış yok)

: 799 dolar (artış yok) 17 Air : 899–949 dolar (ya sabit kalacak ya da 50 dolar artacak)

: 899–949 dolar (ya sabit kalacak ya da 50 dolar artacak) 17 Pro : 1.099 dolar (100 dolar artış ama başlangıç depolama artık 256 GB)

: 1.099 dolar (100 dolar artış ama başlangıç depolama artık 256 GB) 17 Pro Max: 1.199 dolar (artış yok)

Özellikle 17 Pro modeli artık 128 GB seçeneği sunmayacak. Kullanıcılar doğrudan 256 GB depolama ile giriş yapacak ve bu, geçen yılki fiyat seviyesine denk geliyor. Yani teknik olarak fiyat artışı yok, sadece daha mantıklı bir başlangıç sunuluyor.

Türkiye’de iPhone 17 fiyatı ne kadar olabilir?

ABD fiyatlarının sabit kalması iyi bir haber olsa da Türkiye’de iPhone 17 fiyatı vergiler ve kur farkıyla yükseliyor. Yapılan tahmini hesaplamalara göre, vergiler dahil fiyatlar şu şekilde şekillenebilir:

iPhone 17 – Yaklaşık 75.000 TL

– Yaklaşık 75.000 TL 17 Air – 85.000 TL ila 90.000 TL arası

– 85.000 TL ila 90.000 TL arası 17 Pro – 100.000 TL seviyesinde

– 100.000 TL seviyesinde 17 Pro Max – 110.000 TL’den başlayan fiyatlarla

Görüldüğü gibi, Apple globalde fiyatları sabit tutsa bile Türkiye’de seriye sahip olmak için bütçe ayırmak gerekiyor. Yeni iPhone serisi dünyada “fiyat sabit kaldı” diye anılsa da, Türkiye’de kullanıcılar için fiyat gerçeği değişmeyecek gibi görünüyor. Yine de Apple’ın yeni teknolojileri ve tasarım anlayışı, bu fiyatların karşılığını verebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni serinin fiyatlarının globalde sabit kalması sizce Apple’ın doğru bir stratejisi mi? Türkiye’deki yüksek fiyatlar alım kararınızı etkiler mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!