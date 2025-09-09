Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Serinin baz modeli olan iPhone 17 ise, Galaxy S25 ve Google Pixel 10 gibi güçlü rakiplerin olduğu amiral gemisi segmentini karıştırmaya geldi. Peki Apple iPhone 17 özellikleri neler? iPhone 17 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

iPhone 17 Neler Sunuyor?

iPhone 17, kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir dizi yenilikçi özellik ile geliyor. Cihazın ekranı, 6.3 inç büyüklüğe çıkarılarak daha geniş bir izleme alanı sunuyor. Bu ekran büyümesi, Apple’ın metalens teknolojisi sayesinde Face ID ve Dinamik Ada boyutlarının küçültülmesiyle, telefonun genel boyutunda önemli bir artış olmadan başarıldı.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise, ProMotion teknolojisinin artık standart modelde de yer alması. Bu LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sağlarken, 1Hz‘e kadar düşebilen adaptif yenileme hızı sayesinde pil verimliliğini en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, Always-On Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği de ilk kez standart iPhone 17 modelinde kullanıcılara sunuluyor.

Performans tarafında, iPhone 17 gücünü TSMC’nin 3nm üretim sürecinden çıkan A19 işlemcisinden alıyor. Bu yeni nesil çip, hem üstün işlem gücü sağlıyor hem de enerji verimliliğiyle öne çıkarak pil ömrünü uzatıyor. 8GB RAM ile güçlendirilen cihaz, çoklu görevler ve yoğun uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmayı mümkün kılıyor.

Kablosuz bağlantı alanında ise Apple’ın kendi ürettiği Wi-Fi 7 çipi sayesinde daha yüksek hızlar ve düşük gecikme süreleri elde ediliyor. Bu özellikler, internet deneyimini ve online oyun performansını bir üst seviyeye taşıyor.

Kamera özellikleri de iPhone 17 ile önemli bir yükseliş yaşıyor. Uzun süredir kullanılan 12MP çözünürlüğe sahip ön kamera, 24MP’e çıkarılarak selfie kalitesini ve video konferans deneyimini iyileştiriyor. Arka kamera sistemi ise 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor. Bu geliştirilmiş kamera sistemi, özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha net ve detaylı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor.

Cihaz, iOS 26 ile kutudan çıkıyor ve Apple Intelligence destekli yapay zeka özelliklerini cihaz üzerinde hızlıca işleyebiliyor. Yaklaşık 3.877 mAh pil kapasitesine sahip olduğu düşünülen model, 35W kablolu hızlı şarj desteğiyle daha kısa sürede şarj olabiliyor.

iPhone 17 Teknik Özellikler

Ekran: 6.3 inç, LTPO OLED , 120Hz ProMotion , Always-On Display

, , İşlemci: Apple A19 Bionic ( TSMC 3nm )

( ) RAM: 8GB

Depolama: 128GB , 256GB , 512GB

, , Kamera: Arka: 48MP ana + 12MP ultra geniş açılı; Ön: 24MP

ana + ultra geniş açılı; Ön: Bağlantı: Wi-Fi 7 ( Apple imzalı çip)

( imzalı çip) Batarya: ~ 3.877 mAh , 35W hızlı şarj

, Yazılım: iOS 26, Apple Intelligence desteği

iPhone 17 Fiyatı Ne Kadar?

Apple, standart iPhone modeline entegre ettiği yüksek teknoloji ile fiyat etiketini de bir miktar yukarıya çekti. 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle gelen cihazın başlangıç fiyatı, piyasa koşulları ve yerel vergiler göz önüne alınarak belirlenecek. Bu yeni modelin, Türkiye’deki satış fiyatı, döviz kuru ve ek maliyetler nedeniyle önemli bir seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Ancak, Apple‘ın bu stratejik hamlesiyle, iPhone 17’nin sunduğu premium özellikler sayesinde fiyat-performans dengesinde daha rekabetçi bir konuma gelmesi bekleniyor. Kesin fiyat bilgileri, ürünün resmi olarak piyasaya sürülmesiyle netlik kazanacak.

Siz iPhone 17 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.