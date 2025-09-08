Apple’ın yaklaşan iPhone 17 lansmanı öncesinde sızıntılar gündemi salladı. Türkiye’de merakla beklenen bu cihazın özellikleri neler olacak? Apple, iPhone kullanıcılarını fiyat ve performans açısından tatmin edecek mi? Lansmanın heyecanı tam yaşanmadan ortaya çıkan belgeler, Apple hayranlarını hem şaşırttı hem de meraklandırdı.

iPhone 17 lansmanı sızdırıldı! Neler gelecek?

iPhone 17 serisi, gelen sızıntılara göre dört farklı modelle geliyor: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max. Standart model, 6.3 inç OLED ekran, A19 çip, 8 GB RAM ve 48 MP + 12 MP çift arka kamera ile donatılmış. Ön kamera 24 MP’ye yükseltilmiş ve 3.600 mAh piliyle verimlilik odaklı kullanım sunuyor. Bu model, selefi iPhone 16’ya kıyasla kayda değer iyileştirmelerle geliyor.

Öne çıkan model 17 Air ise yalnızca 5.5 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında tasarlanmış. Tek 48 MP ana kamera, 24 MP ön kamera ve 120 Hz ProMotion ekranıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Tasarımındaki incelik ve hafiflik, mobil performans ve taşınabilirlik arayanlar için öne çıkıyor.

Yüksek performans isteyenler için 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri geliyor. Her iki cihazda A19 Pro çip, 12 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği bulunuyor. Yeni buhar odalı soğutma sistemi, yoğun kullanımda bile ısınmayı önleyerek kullanıcı deneyimini artırıyor.

Pro Max modeli 5.000 mAh pil kapasitesine sahipken, Pro modeli 3.700 mAh pil sunuyor. Bu sayede hem oyun hem de profesyonel kullanımda performans düşüklüğü yaşanmaması hedefleniyor.

Tasarım tarafında, yeni seri seleflerine göre daha modern ve şık detaylar sunuyor. 17 Air ultra ince gövdesi, Pro ve Pro Max’in sağlam gövde yapısı ve geliştirilmiş arka kamera modülleri, Apple’ın tasarım vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone 17 serisinin Türkiye’deki performansını ve tasarımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!