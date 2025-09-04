AirPods Pro 3 uzun süredir merakla bekleniyor. Peki bu yeni nesil Apple kulaklık gerçekten ne sunacak? Daha güçlü bir çip, yeni tasarım, sağlık odaklı sensörler ve günlük hayatı kolaylaştıracak yapay zekâ destekli özellikler mi geliyor? Türkiye’de kullanıcıların ilgisini çekecek bu yenilikler, Apple’ın ekosistemini nasıl değiştirecek?

AirPods Pro 3 özellikleri belli oldu!

AirPods Pro 3, Apple’ın geliştirdiği yepyeni H3 çip ile geliyor. Daha önceki modellerde kullanılan H2 çipi sayesinde sürekli güncellenen yazılımlara alışmıştık. Bu defa H3, yalnızca ses kalitesi değil aynı zamanda uzun vadeli performans artışı için de devreye giriyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için bu, kablosuz kulaklıklarda daha uzun ömürlü bir yatırım anlamına geliyor. En dikkat çekici iyileştirmelerden biri ise gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme. Daha önce AirPods Pro 2’de büyük bir fark yaratan bu özellik, şimdi iki kat daha güçlü hale getirilecek.

Günlük hayatında toplu taşımada ya da kalabalık ortamlarda sık kulaklık kullanan Türk kullanıcılar için bu ciddi bir artı değer. Bloomberg’in paylaştığı bilgilere göre AirPods Pro 3 tasarımı da yenileniyor. Sızıntılar, yeni şarj kutusunun biraz küçüleceğini ve fiziksel eşleştirme tuşunun yerini dokunmatik kapasitif bir kontrolün alacağını söylüyor.

Bu da Apple’ın minimalizme olan bağlılığını gösteriyor. Daha kompakt ve modern bir görünüm, Türkiye’de özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Sağlık tarafında da Apple geri adım atmıyor. AirPods Pro 3 ile birlikte kalp atış hızı ölçümü ve vücut sıcaklığı algılama özellikleri gündeme gelmiş durumda.

Daha önce Apple Watch’ta gördüğümüz bu işlevlerin kulaklığa taşınması, spor yapan ya da sağlık takibi yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak. Bunların yanında iOS 26 ile birlikte hayatımıza giren Canlı Çeviri özelliği de Pro 3 ile doğrudan kullanılabilecek. Bu sayede farklı dil konuşan insanlarla yüz yüze sohbet ederken gerçek zamanlı çeviri yapılabilecek.

Yeni AirPods Pro 3 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu yenilikleri Türkiye’de kullanıcıların hayatını nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!